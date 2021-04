V Rosicích na Chrudimsku přichystali pro nové občánky krásné dárky, které pamatují už jejich rodiče. Kluci dostanou velké nákladní auto a holčičky panenku.

Také v Chrudimi vítání občánků zcela nezrušili a na matrice mají pro děti a rodiče připravený pamětní list a dárky. „Nebudu prozrazovat, co to je, ale jeden dárek je praktický a druhý je hračka,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný.

„Kdysi známou tatrovku dětem rozdávalo místní zemědělské družstvo. Potom tradice v 90. letech zanikla a rodiče od obce dostávali knížku, kam zapisovali různé údaje a lepili fotografie. Ale většinou už ji doma měli,“ podotkl starosta Rosic Zdeněk Volejník. Nyní zastupitelé odsouhlasili, že noví občánci budou dostávat hračky, které mají tradici a děti si s nimi rády hrají.

V Pardubicích je matrika také připravena na obdarování nových občánků. „Každé dítě dostane pamětní list podepsaný panem primátorem a je už tradicí, že obdržíi zlatý přívěsek – podkovu jako znamení štěstí i města koní,“ informovala pardubická matrikářka Zdena Havlíčková.

Tři tisíce korun

Velmi velkoryse přistupuje k tradici vítání občánků město Hlinsko. „Máme pro každé narozené dítě stejně jako v předešlých letech připraveny tři tisíce korun. Je to symbolické poděkování rodičům a vyjádření podporyi skutečnosti, že si město Hlinsko váží budoucí generace, která jednou nastoupí na naše místa,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Počátky vítání nových občánků sahají do padesátých let minulého století, kdy začaly vytlačovat církevní křty. Obřad se komunistům zpočátku nedařilo úspěšně prosadit. Vítání občánků na národních výborech se stalo společenskou rutinou až během normalizace po roce 1970. Vývoj obřadu byl různý, vždy do jeho průběhu silně zasáhly politické poměry ve státě. Ve slavnostní řeči dříve soudruzi apelovali na výchovu řádného člena socialistické vlasti a u kolébky stáli a recitovali pionýři. Rodiče, potažmo děti, dostávali upomínkové dary, pamětní listy nebo medaile.

Tato tradice zůstala do dnešních dní, jen pionýry nahradili školáci nebo předškoláci.

Z proslovu při vítání občánků v roce 1962



Budete ovládat velké stroje, celé továrny, budete létat do vesmíru, sdělovat tajemství vesmíru nám na zemi. Prostě budete lidmi komunismu. Již to stojí za to, abyste byli vychováváni s láskou k vlasti a lidem. V tom vám budeme držet palce…