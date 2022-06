Když skončil rachot, přišlo ticho. Rok od tornáda na jihu Moravy připomíná kniha

Když to přišlo, sbíral Vladimír Molata s tátou v sadě svou první úrodu meruněk. „Podíval jsem se na nebe a nad Břeclaví bylo úplně černo. Říkal jsem si, bude pršet. Přijde bouřka. Otrhám raději i to, co ještě není úplně zralé, nebo to popadá, a nebude z toho nic,“ začíná své vyprávění mladý muž.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mikulčice na Hodonínsku rok po řádění tornáda. Vesnice prokoukla, ale stále vypadá jako obří staveniště. Práce je ještě dost. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák