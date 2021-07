O datu převozu pláten totiž oficiální kruhy zarputile mlčí. „Všechno běží podle plánu, z bezpečnostních důvodů a ochrany díla, termín převozu nesdělujeme,“ reagovala na dotaz Deníku Rovnost mluvčí Galerie hlavního města Prahy Michaela Vrchotová.

Informace uvolní pražští galeristé později. „Až bude všech dvacet pláten bezpečně uloženo na zámku v Moravském Krumlově, budeme o tom veřejnost informovat. Dílo má mimořádnou hodnotu,“ vyzvala k shovívavosti Vrchotová.

Podobně se vyjádřil i starosta Moravského Krumlova a současně senátor Tomáš Třetina. „Dal jsem v Praze své slovo, termín převozu nebudeme z bezpečnostních důvodů sdělovat. Muchova Slovanská epopej, ale míří domů a už ji nic nezastaví,“ ujistil.

Všeobecná dohoda

Mlčel i ředitel Městského kulturního střediska a správce krumlovského zámku Bořivoj Švéda. „Nic nemůžu říct, je to všeobecná dohoda mezi Prahou a Moravským Krumlovem. Je ale reálné, že první návštěvníci uvidí epopej v červenci, možná v srpnu. Chceme ještě stihnout sezónu,“ nastínil kastelán.

Slovanská epopej



Je cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, v nichž Alfons Mucha ztvárnil dějiny slovanských národů.



Vznikal v letech 1912–1926 na zámku Zbiroh na zakázku od Charlese R. Crana.



Mucha dokončované obrazy postupně podmínečně předával Praze.



V roce 1950 byla díla převezena do Moravského Krumlova.



Tam byla zrestaurována a vystavena od roku 1963.



V roce 2011 byla kvůli soudnímu sporu převezena zpět do Prahy.



17. června 2021 schválili pražští zastupitelé zapůjčení díla na 5 let do Moravského Krumlova.



Termín převozu tají. Návštěvníci uvidí plátna zřejmě v červenci.

Stěhování dvaceti velkoforrmátových pláten Alfonse Muchy schválili pražští zastupitelé před týdnem. Podle dřívějšího zjištění Deníku Rovnost, měly obrazy do Krumlova přicestovat včera. Potvrdit se to ale nepodařilo. „Bránu teď zavírají, kolem poledne tu byla auta bezpečnostní agentury, ale jinak je klid. Je to prý tajné,“ poukázal starší pár směrem k zámku. Své jméno muž ani žena sdělit nechtěli.

Nad tajnostmi se pousmála Jana Slouková, dcera pamětnice a bojovnice za Slovanskou epopej Ludmily Sloukové. Vybavila si totiž plné nádvoří lidí, když před deseti lety epopej z Krumlova odváželi. „Necháme Praze její vůli, hlavně, aby se plátna přepravila v pořádku. Důležité je, že se dohodli a díla se do Krumlova vrátí,“ upřednostnila.

Do otevření galerie už počítá dny. „Těším se i za maminku. Velmi si přála, aby se epopej vrátila, bohužel se toho už nedožila. Vždycky říkala, „nebojte se, ona se vrátí, v Praze ji nemají kam dát,“ a měla pravdu,“ zavzpomínala Slouková.

Doufá, že epopej se ve městě zdrží déle. „Možná se podaří, aby tu zůstala třeba dalších pět let,“ přála by si.

Návrat na pět let

O slavné dílo Alfonse Muchy přišli Krumlovští před deseti lety, když bylo kvůli soudnímu sporu převezeno zpět do Prahy. Nyní se slavná plátna do Krumlova na pět let vrátí. „Poté budou na 25 let vystavena v pražském paláci Savarin, zatímco mu Praha postaví na Těšnově vlastní reprezentativní prostor, jak si to sám autor přál,“ řekla pražská radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková.

Krumlovští investovali do rekonstrukce zámku a galerie, v níž budou díla vystavena, více než padesát milionů korun. Splnili tak všechny požadované podmínky, včetně zabezpečení prostor.