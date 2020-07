I proto doufali, že se předpověď silných bouřek a lijáků z neděle na pondělí nenaplní. Vodní živel tu "zaúřadoval" znovu, naštěstí však už ne v takové síle.

"Ve tři hodiny jsme zalarmovali poplach. Po těch zkušenostech, které jsme získali před pár dny, jsme si řekli, že není na co čekat. Během čtvrthodiny začala voda stoupat téměř o půl metru. Zburcovali jsme lidi, odvozili auta a rozvezli zbytek písku," líčí napjaté okamžiky pondělního rána starosta Tutlek Oldřich Moravec.

Jak připomíná místostarosta Jiří Petrlák, voda v Tutlekách ve čtvrtek 18. června pronikla do 26 nebo 27 domů. Proto obavy byly na místě. "Už v neděli tady byla taková předzvěst, když se začalo koryto potoka plnit. Trošku jsme na to připraveni byli, pytle s pískem jsme rozvezli na místa, kde by se to mohlo rozlít. Čekali jsme, co přijde. Když vám voda projde barákem…" přibližuje nejen svoje, ale i pocity místních obyvatel místostarosta.

I z jeho hlasu je cítit vyčerpání. Odklidit všechny následky toho, co tu rozvášněná říčka napáchala před necelými dvěma týdny, se ještě nepodařilo.

Voda se tu naštěstí z koryta nevylila, rozlila se "jen" směrem na Kostelec nad Orlicí přes silnici, která byla následně uzavřena. V pohotovosti byla i sousední obec Lupenice.

"Chystali jsme se. Čerpadla a vysoušeče jsme ani nestihli uložit zpátky, takže budeme pokračovat. Ještě zdaleka jsme všechno neuklidili. Minimálně čtyři či pět obydlí bylo opět zaplaveno, sklepů bude víc. Zatím nemám všechny informace. A prostory sportovního areálu, nějaké obecní plochy jsou zatím tak, jak je tam ta první povodeň nechala. Uvidíme, až voda odteče z těchto míst. Pak budeme pracovat na odstranění následků," říká starosta obce Lupenice Ivo Muthsam.

Jak upozorňuje, lidé se s tím o to hůře vyrovnávají, když se povodeň vrátí do stejných míst ne po deseti letech, ale po několika dnech.

"Není to dobré a musíme s tím začít něco dělat. Daleko větším problémem je kapacita zatrubění a vůbec celé vodoteče koryta Štědré a značná absence retenčních děl a krajinných prvků, které tu v minulosti byly a dnes chybí. To je to, co tady povodeň dělá takovou, jaká je. Jsme rádi, že tady teče potok Štědrá a tou štědrostí vody nám určitě pomáhá, máme studny, ještě nemáme systém vodovodu. Ale v tom opačném případě to není taky ideální. Povodí tady reaguje poměrně dost rychle a každá soustředěná vyšší srážka se projevuje zaplavením části tohoto údolí od Kostelce nahoru," popisuje Ivo Muthsam.

"To se musí na jednotlivých místech nějak řešit. Jsme předběžně dohodnuti se zástupci Povodí Labe a s životním prostředím v Rychnově nad Kněžnou, že se sejdeme a budeme hledat možnosti řešení," dodává.