Incident se stal na tradiční neckiádě 16. června u stánku s pivem a okolnosti museli prověřovat kriminalisté z Havlíčkova Brodu. Ti nakonec obvinili jednatřicetiletého Petra Mašteru.

U okresního soudu mu za zločin těžké újmy na zdraví hrozil vysoký trest. Nakonec byl ale odsouzen za méně závažný přečin ublížení na zdraví s nedbalostním následkem.

Hlavním problémem bylo to, že situace u stánku s občerstvením byla nepřehledná, protože většina svědků byla opilá. Poškozený se v první fázi snažil bránit známého, který se dostal do konfliktu s Mašterou. Nakonec to ale byla Milan P., který skončil v nemocnici s poraněnou míchou. Podle policie mu zranění způsobil Maštera, když ho rukou udeřil do krku.

Někteří svědci, ale tvrdili, že to bylo trochu jinak. Maštera měl do poškozeného pouze strčit a ten měl spadnou tak nešťastně, že se hlavou udeřil o hranu odpadkového koše. Podle znalce to s největší pravděpodobností bylo tak, že poškozený mohl dostat ránu do krku či hlavy a poté kvůli opilosti nekontrolovatelně spadnout na zem. Přitom se mu zvrátila hlava, a tím mu vznikla vážná poranění. Tuto verzi nakonec soud přijal jako nepravděpodobnější.

Maštera dostal tři roky s podmínkou na čtyři roky. K tomu ale musí zaplatit bezmála dva miliony korun za léčení a dalších 320 tisíc korun dát poškozenému za nemajetkovou újmu. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal Maštera i státní zástupce. Soud v Pardubicích, ale všechny jejich námitky zamítl a rozhodnutí okresního soudu označil za správné a odvolání zamítl jako nedůvodné.

„Rozhodnutí je pravomocné. Lze proti němu podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu, což je ale mimořádný opravný prostředek, který nemá odkladný účinek,“ konstatoval mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Jan Kulhánek. Poškozený Milan P. je dodnes odkázaný na pomoc druhých a invalidní vozík.