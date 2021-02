„Takový případ prověřujeme, ale v současné době k němu nelze poskytnout žádné bližší informace, abychom nemařili účel trestního řízení,“ konstatovala bez dalších podrobností krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Muž zatím nebyl obviněn. Podle informací Deníku Vysočina šlo v jeho případě o nezákonnou komunikaci na internetu, s dívkou (herečkou) se osobně nesešel. O koho konkrétně jde a odkud pochází, zatím není jasné. V případě obvinění mu hrozí trest za trestné činy jako je například sexuální nátlak, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem či šíření pornografie.

V souvislosti s dokumentem byl už loni v listopadu v Praze odsouzen čtyřiadvacetiletý muž za komunikaci s herečkou Terezou Těžkou. Té mimo jiné nabízel peníze za to, že s ním uskuteční videohovory, při kterých bude masturbovat, a také za to, že mu pošle nahé fotografie. Ty mu dívka poslala, šlo však o fotomontáže, které připravila produkce dokumentu. Jiný odhalený predátor byl obviněn v Ústí nad Labem.

Případů přibývá

Sexuálně motivované trestné činy jsou jedním z mnoha nezákonných aktivit, kterými se musí kriminalisté stále častěji zabývat. V loňském roce řešili na Vysočině celkem osmačtyřicet mravnostních trestných činů, což je nejvíc za posledních pět let. Dalších dvanáct případů se týkalo násilné kriminality jako je nebezpečné vyhrožování, vydírání či stalking. Ke konkrétním případům zatím nechce policie sdělovat bližší informace. Dosud nemuseli řešit žádný případ, který by skončil smrtí, či těžkou újmou na zdraví.

V souvislosti s internetem eviduje policie na Vysočině za loňský rok celkem 433 případů, což je o 136 více než v roce předchozím, a nejvíc za posledních pět let. Největším problém je majetková trestná činnost.

„Jde stále o sofistikovanější trestnou činnost. V mnoha případech mají pachatelé velmi usnadněnou pozici, protože někteří lidé se v prostředí internetu a na sociálních sítích chovají velmi neopatrně. Jsou schopni zaslat nejrůznější osobní údaje, údaje k platebním kartám, nebo poukázat vysoké finanční částky na zahraniční účty, a to i přesto, že jejich banky je upozorňují, že účet příjemce je podezřelý,“ upozorňuje náměstek ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Pavel Peňáz.

V poslední době jde například o případy falešných pokynů k platbám u firem, které obchodují se zahraničím. Tato vlna podvodných e-mailů se žádostí o proplacení faktury, která byla zacílená především na větší firmy s organizační strukturou, se na Vysočině objevila počátkem loňského roku. „Cestou Hospodářské komory Kraje Vysočina jsme tehdy podnikatele varovali, aby si vždy ověřili případné pokyny ke změně platebního styku přímo u svých obchodních partnerů,“ podotkla Čírtková.

Mezi časté případy patřilo také podvodné získání osobních a bankovních údajů majitele, a to přímo od něho skrze facebookovou komunikaci z falešného uživatelského účtu. Tyto údaje byly následně zneužity při podvodných bankovních převodech. Výjimkou nejsou ani snahy o vylákání peněz od důvěřivých lidí pod různými záminkami.

„Ženám nabízejí například seznámení s nezadanými charismatickými americkými vojáky nebo lékaři, kteří působí v zahraničních misích a touží po klidném životě,“ připomíná Čírtková.

Speciální tým

Na odhalování kyberkriminality má Vysočina speciální tým. Jeho součástí jsou policisté zabývající se jednak vyšetřováním tohoto druhu trestné činnosti, odhalováním a operativní prací a také působící jako takzvaní technici, kteří se zabývající zajišťováním a technickým zkoumáním nástrojů užitých k páchání kyberkriminality.

„Kromě toho na všech pěti územních odborech jsou v menším počtu specializováni kolegové zařazení na oddělení analytiky a kybernetické kriminality, kteří poskytují technický servis, metodickou a odbornou pomoc ostatním policistům,“ popsala Čírtková. Stále častěji se v souvislosti s internetem mluví také o šíření dezinformací a různých lží.

„Pokud by šlo o nepravdivé tvrzení, které zasahuje výrazným způsobem do osobnostních práv konkrétní osoby, je to možné postihovat například jako pomluvu či křivé obvinění, pokud je myšlena dezinformace jako nepravdivá informace, která má za cíl vyvolat paniku, strach a znepokojení u velké části obyvatelstva, tak takové jednání by bylo možné postihovat jako šíření poplašné zprávy. Ale obecné dezinformace či nepravdivé zprávy - jak se mají na mysli - například ohledně zfalšovaných amerických voleb a další, neprověřujeme jako trestné činy,“ dodala Čírtková.

Druhy trestné činnosti páchané v oblasti kybernetické kriminality na Vysočině: