Objevil se nám tady jeden takový nešvar. A vůbec nejde o ono choulostivé slovíčko, které proslavila ve filmu Pelíšky herečka Eva Holubová. V současné době koronavirové pandemie světové metropole trápí odhozené roušky a rukavice. Jednorázové ochranné pomůcky končí jako volný odpad už také na některých místech českého hlavního města. Pražské služby proto před tímto ekologickým a hlavně zdravotním rizikem varují.

Pražské služby upozornily na nový nešvar společnosti – odhozené roušky a rukavice. Fotokoláž je ilustrační. | Foto: Pražské služby

Magistrátní společnost se bojí, aby se Praha nedostala do podobné situace, jakou zažívá třeba Hongkong. Respirátory, roušky či jiné ochrany dýchacích cest postupně zamořují tamní pláže a představují ekologické ohrožení pro mořský život podobně jako plasty. Produkce odpadu regionu s více než sedmi miliony obyvateli, kde už několik týdny prakticky všichni nosí jednorázové masky, vzrostla a popeláři mají strach z nákazy infekcí covid-19.

Také americká média informují o tom, že pohozené roušky a rukavice jsou bezepčnostním rizikem a ničí životní prostředí. Světové agentury přinášejí fotografie třeba z pařížských ulic, kde mezi odpadky jsou právě ochranné pomůcky v boji proti koronaviru. Právě z těchto snímků z různých měst Pražské služby vytvořili koláž, která je použita i v tomto článku.

Jak je na tom Praha? zní tedy klíčová otázka dneška. „K tomuto nešvaru dochází v menší míře i u nás,“ odpovídá tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana. Mnoho roušek končí místo v koši jen tak na ulici, u supermarketů se pak válejí rukavice, na parkovištích, lidé je odhazují dokonce i v přírodě – o čemž svědčí třeba návštěva Prokopského údolí.

Ochranné pomůcky patří do dvou sáčků a do popelnice

Už dříve přitom městská firma upozorňovala na ministerská doporučení o správné likvidaci infekčního odpadu. U volně pohozených roušek a rukavic hrozí, že by z nich mohl virus SARS-CoV-2 dál šířit. „To představuje potenciální riziko pro veřejnost, ale zejména pro všechny pracovníky komunálních a úklidových společností. Důležité je samozřejmě i ekologické hledisko – masky jsou často vyrobeny z polypropylenu a dalších plastů, které se v přírodě velice pomalu rozkládají,“ uvedl mluvčí Mana.

Ochranné pomůcky by se správně měly zabalit do dvou sáčků či uzavíratelných pytlů a následně vhodit do nádoby na směsný komunální odpad. Popeláři pak z černých popelnic odpad vezmou a odvezou do malešické spalovny. Domácnosti, kde se vyskytla nákaza koronavirem, dokonce nesmí v karanténě třídit odpad.

„Prosím všechny Pražany, ať se drží odpovědného nakládání s použitými ochrannými pomůckami, rouškami, ústenkami a jednorázovými rukavicemi. Nejde jen o ekologickou zátěž, ale i o vystavování vyššího rizika lidí ve vašem okolí,“ upozornil primátorův náměstek Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN).