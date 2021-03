Vitální 51letý poutník se vyloupl z mlhy na modré turistické stezce z Roudnice nad Labem na Říp. Pavel Hlušička měl v tu chvíli v nohách už skoro dvacet kilometrů. Vycházel po páté ráno z Ředhoště, kde bydlí. „Kdy jindy než teď, v době největší krize, je potřeba začít něco dělat,“ řekl místo pozdravu.

Pavel Hlušička vyrazil na pouť, zatím skončila na Řípu | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Litoměřický rodák vypomáhá provozovateli nedělních ředhošťských trhů. A v poslední době už měl dost řečí trhovců i jejich zákazníků, jak je všechno hrozné. „Pojďme, můžeme dělat deset jiných věcí než to, co nám zakazují,“ zkoušel jim říkat. Zatímco pro spoustu lidí je finanční krize novinkou, on žije v materiální chudobě už léta. Přesto je optimistou.