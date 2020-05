Přirozené smrti svého otce a druhého nejvýše postaveného politika u nás dcera příliš nevěří. „Bohužel se teď zřejmě už více nedozvíme. Srdce měl ale táta v pořádku,“ okomentovala Vinšová oficiální závěry z pitvy. „Protokol o úmrtí jsme konzultovali s tátovým ošetřujícím lékařem a ten k tomu uvedl, že kromě plic, které odpovídaly častému kouření, byl opravdu zdravý a spokojený člověk. Sám nepochybuje o tom, že infarkt byl vyústěním toho šíleného psychického tlaku, kterému byl vystaven,“ dodala.

Kubera zemřel ve věku 72 let náhle 20. ledna. To, že se k pitevnímu protokolu dostala rodina až nyní, přičemž pitva proběhla hned druhý den po smrti, považuje Vendula Vinšová za nesmyslné zdržování. „Ale dejme tomu, že to je náš subjektivní pocit,“ podotkla.

Už před časem v rozhovoru pro Deník uvedla, že vzhledem ke Kuberově smrti byla ve hře také možná otrava. Lékaři ji ale zvláště nezkoumali, i na to rodina poukazovala. „Když jsme vyloženě natvrdo zmínili, že není vyloučena možnost otravy, paní primářka nám řekla, že i kdyby tam něco bylo, za dva dny je to z těla pryč a nikdo nic nepozná,“ zmínila Vinšová.

Manželka Věra dává úmrtí svého chotě do souvislosti s cestou na Tchaj-wan, kterou plánoval a kvůli níž čelil značnému tlaku ze strany Pražského hradu i čínské ambasády. „Našli jsme až dodatečně při vyklízení pracovny výhružné dopisy, které měl před námi schované. O ničem jsme před jeho smrtí nevěděli. Tajil to před námi, i když na něm samotném bylo vidět, že se něco děje,“ konstatovala.

Změna Kuberova chování podle ní vygradovala po setkání s čínským velvyslancem, k němuž došlo na recepci pořádané čínskou ambasádou těsně před smrtí. Ještě předtím se Kubera setkal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem na novoročním obědě. Právě tam měl dostat výhružný dopis z čínské ambasády, který jej varoval před následky cesty na Tchaj-wan.

Ucpaná tepna

Vendula Vinšová ve středu 13. května pro Deník upřesnila, že podle slov primářky musel mít Kubera akutní problémy se srdcem už několik dní před smrtí. V osudné pondělí se mu ucpala tepna, což se mu stalo osudné. „Popsala nám to tak, že tam byly změny, z čehož usoudila, že infarkt byl starší než z toho pondělka. Pak se zřejmě jedna tepna ucpala úplně a tím nemohl dýchat. Následná resuscitace nepomohla,“ sdělila Deníku.

To, že by ho zradilo srdce jen tak pro nic, si nemyslí ani jeho kamarád Pavel Tetřev. „Když měl čas, tak sportoval. Viděl jsem ho několikrát lyžovat. Odehrál jsem s ním řadu tenisových utkání. Nebýt toho jeho kouření, tak to byl prakticky zdravý člověk a řadu vrstevníků by přežil,“ říká.

Podobně to vnímají také sousedé v ulici, kde bydlel. „Byl stále v kondici. Když jsme ho vídali někdy venku na procházce, tak nemocně nevypadal. Tedy až na tu poslední dobu. To byl celý sešlý. Bylo vidět, že se něčím trápí. Ani příliš nežertoval,“ komentovala zjištění, že Kubera zemřel na infarkt žena z okolí Kuberova bydliště.

Něco není v pořádku

Den před smrtí s ním hovořil bývalý teplický politik Petr Benda, který vedle Kubery zastával před časem druhý nejvyšší post na radnici. „Omluvil se z mých narozenin. Poznal jsem na něm hned, že něco není v pořádku. Takového jsem ho neznal. Zažil jsme ho nejednou ve stresových situacích, ale vždy je zvládal. Tohle na něj musel být velký tlak,“ uvedl.

Kuberovo srdce se zastavilo v pondělí 20. ledna dopoledne. Ve své senátní pracovně v Teplicích stihl ještě několik schůzek. Pak si nechal přivolat záchranku, která ho po příjezdu musela oživovat. Sanitka ho převezla do nemocnice v Ústí, kde zemřel.

Veřejný pohřeb měl v teplickém divadle za účasti státních delegací. Kytici k rakvi přijel položit také prezident Miloš Zeman. Pozvaní hosté se pak s dlouholetým teplickým primátorem a senátorem rozloučili při slavnostním koncertu Severočeské filharmonie v pražském Rudolfinu.