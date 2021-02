Několik hodin ve frontě na Folmavě strávil v pondělí ráno pendler Pavel z Domažlic, který není z povinného testování každých 48 hodin nadšený. Dokonce už kvůli opatřením uvažoval i o změně práce.

Folmava | Video: Lenka Vajchartová / facebook.com

„Všichni se bojíme, co bude, je to i trochu omezování, na to, že jsme v Evropské unii. Časté testování je také časově náročné. Pro ty, kteří dojíždí pár kilometrů, tak je to asi v pohodě, ale pro jiné je to těžší. Dnes jsem tady stál od sedmi hodin a přišel jsem na řadu až po půl desáté,“ řekl Deníku pendler, který přiznal, že testování nijak nebolelo, i když je zvyklý na testování do krku a na Folmavě se testovalo výtěrem tyčinkou z nosu. Na další testy půjde v Německu.