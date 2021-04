„Bylo to vyloženě sadistické jednání. Byl to pes odsouzený k smrti,“ říká se smutkem v hlase Marcela Koupšetová z Beňov na Klatovsku. Právě ona zachránila před jistou smrtí fenku Nelinku, které někdo přelepil čumáček hnědou izolační páskou. Zbědovaný pes, který dlouho nejedl a nepil a měl tělo pokryté ranami, skončil v klatovském útulku. Případ prověřuje policie.

Fenka Nelinka se zotavuje z otřesného týrání. | Video: Deník/Milan Kilián

Shrbené vyhublé zvíře, v němž na dálku nešel ani poznat pes, se v pátek objevilo v Beňovech u popelnic. „Něco se mu lesklo na čumáku. Šla jsem blíž a viděla, že je to pes, ten ale přede mnou utekl, odkulhal do křoví. Fenka byla přikrčená, já ji k sobě lákala. Bylo vidět, jak se bojí, úplně se třásla. Byla to kostra. Na páteři vůbec neměla chlupy, byla anemická, úplně bílá. Byla poštípaná od blech, roztrhané, krvavé packy. Z hrudníku jí tekla krev, v tříslech měla strupy a korunou všeho bylo, že měla čumák omotaný hnědou izolepou,“ popsala Deníku Koupšetová.