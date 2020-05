Srazit při jízdě autem divoké zvíře není levná záležitost. Nejmenovaného řidiče fabie například vyšel střet se zajícem na Jižní spojce v 80kilometrové rychlosti na více než 25 tisíc korun.

„Majitel využil svého havarijního pojištění. Netradiční na situaci je, že motorista zajíce srazil tak nešťastně, že ho v podstatě dovezl až do servisu,“ popisuje případ mluvčí Generali Česká pojišťovna Jan Marek.

Průměrná výše škody na vozidlech je v Praze o 30 procent vyšší než ve zbytku republiky, kde činí 40 tisíc korun. Vyplývá to z takzvaného Srna indexu, který dvakrát do roka sestavuje Generali Česká pojišťovna na základě policejních statistik.

Největší škody jsou u SUV

Podle dat došlo v Praze od loňského října do letošního března k 87 srážkám vozidla se zvěří. Zatímco v rámci celého Česka mohou motoristé takovouto nehodu očekávat každého 6,49 kilometru, v Praze je to každého 2,31 kilometru. Je to i tím, že v metropoli je nejkratší délka silniční sítě ze všech krajů.

Vyšší náklady pro pojišťovny jsou dané i složením vozového parku Pražanů. „Jezdí zde vozidla nejnovějších nebo novějších modelů, navíc obvykle doplněná o rozsáhlejší bezpečnostní a komfortní výbavu,“ vysvětluje Marek.

Nejdráže přijde „setkání“ s divokým prasetem, nejvíce se pak pojišťovny "prohnou" při vyplácení škod majitelům vozidel SUV.

Obzvláště pozor by si měli řidiči dávat na 332 metrů dlouhém úseku silnice I/12 z Prahy do Úval při hranici přírodního parku Klánovice--Čihadla. Během uplynulého roku se zde s autem srazilo 14 zvířat, která způsobila dohromady škodu přes 680 tisíc korun.

Zlepšení díky koronaviru?

Letos na jaře by ale čísla mohla být výrazně lepší než v předešlých letech. „V době koronaviru se dá předpokládat pokles srážek se zvěří díky menší hustotě dopravy,“ vysvětluje Miloš Fischer z Českomoravské myslivecké jednoty.

„Faktorem, který může počet srážek naopak zvyšovat, je zase historicky nejvyšší počet lidských návštěvníků přírody, a to včetně jejich psů. Dochází k neúměrnému plašení zvěře, která při útěku vbíhá pod kola automobilů,“ dodává.

V rámci celého Česka došlo během uplynulého půlroku k 6980 srážkám se zvěří. Nejvíce jich bylo ve Středočeském kraji, kde policie eviduje 1430 nehod.