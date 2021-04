Po normální výuce, byť v nějakém omezeném režimu za dodržení epidemických opatření a testování na koronavir, volají hlasitě všichni. Děti i kantoři. Nejen ti z blatecké základky. Nejbližší termín, kdy by se žáci a studenti mohli vrátit do škol, je 12. dubna.

„Škola mi už moc chybí. Paní učitelky, spolužáci, třída, přestávky, tělocvik. Už chci zpátky,“ svěřila se Deníku Anička ze třetí třídy blatecké malotřídky. I ona právě napsala dopis, ve kterém si nepřeje nic jiného než, aby zase mohla normálně chodit do základní školy.

Malotřídka musí učit on-line, přestože ji navštěvuje jen třináct žáků. „Vzdělání je pro nás prioritou. V malotřídkách jsme schopni vyhodnotit situaci, zda je možné vyučovat všechny žáky prezenčně, distančně či školu v případě výskytu nákazy po nezbytně nutnou dobu uzavřít. Dali jsme to najevo peticí, kterou jsme také podpořili. Bezvýsledně,“ reagovala v pondělí ředitelka ZŠ a MŠ Blatec Hana Bednářová.

V pondělí ji vyzvalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, stejně jako ostatní ředitelky a ředitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování, aby by do čtvrtku 1. dubna nahlásila počty pracovníků a žáků, u kterých je předpoklad, že by se účastnili prezenčního vzdělávání v rámci první fáze rozvolnění školství. Otevřít by měly školy od 12. dubna.

„Máme vyplnit dotazník, což je dobře. Jenže už bude duben, čas běží. My ale nemůžeme testovat děti. Jsme učitelé, ne zdravotníci. Kdo to bude dělat?“ ptala se ředitelka, která se s pomocí rodičů pustila i do budování venkovní třídy - pro ještě větší bezpečí školáků a kantorů v době epidemie koronaviru.

Odpověď na otázku týkající se testování ve školách by už rád dostal také Jaroslav Hála, ředitel Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo náměstí 1.

„Kdybychom byli jako někde v Rakousku, děti byly testovány, mohli jsme chodit dva měsíce do školy. Dnes přišlo datovou schránkou, že máme nahlásit počty. Není problém. Nikdo nám ale doteď neřekl, kdo, čím a kde bude testovat a jak se to bude vyhodnocovat. My jsme připraveni. V žádném případě však nemůžeme dětem strkat tyčinky do nosu,“ reagoval v pondělí ředitel Jaroslav Hála.

Ztráta motivace

Podle vedení obou škol je už na dětech vidět značná únava a menší soustředěnost. „Trvá to dlouho. Dětem chybí sociální kontakt. Nemohou být v tělocviku, v družině. Termín otevření se posouvá. Bude to 12. dubna?“ uvedl Hála. „Pozornost dětí šla dolů,“ hodnotila Bednářová.

Podle školní psycholožky Lucie Binarové je na školácích vidět, jak postupně ztrácejí motivaci. „Děti jsou často unuděné. Těžko se jim vstává, těžko se aktivují. Chybí jim režim, motivace. Některé se přestávají přihlašovat do výuky,“ sdělila Deníku.

Nejbližším možným termínem návratu části dětí do škol je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného pondělí 12. dubna. Poslanecká sněmovna v pátek v usnesení vyzvala vládu, aby otevřela mateřské školy a třídy pro žáky 1. stupně základních škol.

„Poslanecká sněmovna ukládá vládě otevření mateřských škol, 1. stupně základních škol a části dalších škol nejpozději od 12. dubna 2021, a to spolu se zajištěním šetrného testování žáků a učitelů a urychlení dokončení očkování učitelů,” stojí ve schváleném usnesení, s nímž přišla koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Ministerstvo školství chce nejdříve obnovit výuku na prvních stupních. V první fázi se mají žáci na prvních stupních střídat - jeden týden bude do školy chodit jedna skupina žáků a druhá se bude učit přes on-line.

Tendr na dodávku testů

Kdy se žáci do škol skutečně vrátí, by mělo být jasné v tomto týdnu. Rozhodnuto je naopak zřejmě to, kdo bude testy dodávat. Jak v pátek informovala ČTK, tendr na dodávku antigenních testů vyhrála společnost Masanta, která funguje jako distributor českého výrobce respirátorů Good mask. Testů má být pět milionů, přičemž jeden vyjde na 32 korun.

Konkrétně jde o antigenní test Covid-19 Test Kit, Colloidal Gold Method, který vyrábí společnost Singclean. První část by měla firma dodat do 31. března. Zbytek do 12. dubna. Celkem se do tendru přihlásilo 47 firem, Masanta podala nejnižší nabídku.