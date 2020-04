Domovy pro seniory by měly počítat s izolací deseti procent lůžek. To je však často kvůli plné obsazenosti či prostorovému uspořádání neproveditelné.

Z Domova rovnou do nemocnice

„V současnosti je to pro nás nemyslitelné. Domovy jsou zcela naplněné. Desetiprocentní volné kapacity, kterou bychom mohli využít pro vznik izolace, by bylo možné dosáhnout jen v případě, že se nebudou po zemřelých klientech přijímat druzí. Ale to není otázka pár dnů,“ hodnotí současný stav ředitelka Sociálních služeb v Uherském Hradišti Marie Fremlová.

Sociální služby v Uherském Hradišti mají ve své správě čtyři domovy pro seniory. V jednom z nich – Nezdenicích – se objevil jeden z prvních případů nákazy novým koronavirem ze všech domovů pro seniory ve Zlínském kraji.

Problém s vytvořením desetiprocentní kapacity má i Charita Uherský Brod. „To nařízení rozhodně nemůžeme splnit. Máme malé domovy. Kapacita ani v jednom z nich nepřesáhne dvě desítky klientů. Není žádná možnost tam oněch deset procent vyhradit. Oznámili jsme to na kraji. V případě nákazy budeme muset naše klienty převézt do nemocnice či jiného zařízení,“ řekl ředitel Charity Petr Houšť.

„Vymezit ony zóny je komplikované, protože kapacita je zcela využita a poptávka je vysoká. Snažíme se, abychom byli připraveni, ale není to jednoduché,“ říká ze své zkušenosti ředitelka Sociálních služeb ve Vsetíně Michaela Pavlůsková.

Úplná karanténa není řešení

Pravděpodobnost rozšíření nákazy v domovech pro seniory je velká. I z toho důvodu přistupují některá zařízení k úplné karanténě. S klienty tak zůstávají 24 hodin i všichni zaměstnanci. Domov je téměř hermeticky uzavřen venkovnímu světu. Ředitelka Michaela Pavlůsková však toto řešení nepovažuje za nejšťastnější.

„Celkovou karanténu si nedokážu představit. Myslím, že by to zaměstnance neskutečně zatížilo. Máme seznam dobrovolníků, kteří by byli ochotni zůstat, kdyby něco takového nastalo, ale spíš počítáme s variantou, že ti lidé budou za nějakých zpřísněných podmínek chodit domů,“ připustila Pavlůsková.

Podobné přísné podmínky již platí u pracovníků domova pro seniory v Nezdenicích. „Pracovníci chodí pouze domů a do práce. Jinak jsou výlučně pouze doma či v domově. Nechodí na návštěvy, nechodí do obchodu,“ prozrazuje ředitelka Sociálních služeb Uherské Hradiště Marie Fremlová. Ani Fremlová si nemyslí, že je úplná izolace celého domova tou správnou variantou.

„Naši pracovníci dělají co můžou. Celá společnost by je v jejich činnosti měla podpořit a vyjádřit jim svůj dík, že pracují pro nejohroženější skupinu obyvatelstva. A opravdu není vhodné je následně osočovat, že tam nemoc zanesli. Ono, přiznejme si, není moc možností, od koho by se mohli klienti infikovat. Personál je však jediný, kdo se o lidi také stará a riskuje své zdraví,“ upozorňuje Michaela Pavlůsková.