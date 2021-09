Jak popsala starostka obvodu Yveta Tomková na pondělním zasedání ústeckého zastupitelstva, nepořádek, který nechá obvod ráno uklidit, bývá zpět už večer a do rána to okolo paneláků vypadá, jako by tu nikdy nikdo neuklízel. „Naši pracovníci na VPP už odmítají sem chodit uklízet, protože po nich z oken kolikrát někdo hodí kus nábytku, nebo je jinak napadá. Je to katastrofa. Máme tu kumulováno asi 1,5 tisíce lidí, kteří nerespektují žádná pravidla ani zákony,“ zlobila se a stejně tak upozornila na desítky černých pasažérů, kteří se vozí MHD bez platné jízdenky.

Situace prý bude mít a v podstatě už má dopad na všechny ostatní obyvatele Ústí nad Labem. Město podle slov ústeckého primátora Petra Nedvědického platí horentní sumy za úklid tun odpadu, které místní vyhazují z oken a nechávají povalovat všude okolo domů. Proto se s vedením obvodu domluvil na několika opatřeních. Především Neštěmice vyčlení jeden byt, o který jinak nikdo nemá zájem, jako zázemí pro městskou policii. Ta zde bude v nejhorších časech udržovat dvoučlennou hlídku.

„Na lidi, kterým chybí elementární vychování, platí uniforma strážce pořádku. Bohužel nemáme kapacity, aby zde mohla dvoučlenná hlídka být 24 hodin denně, městské policii chybí 14 lidí a máme strážníky, kteří se již blíží důchodovému věku, a jejich výkonnost klesá,“ poznamenal.

Jsou policejní hlídky nedostatečné?

Situaci potvrzují i starousedlíci z Mojžíře. Například Ústečan, který tu žije většinu svého života. Nepřál si sice zveřejnit své jméno, ale redakce jej má k dispozici. „Podle mne by obrovská část problémů zmizela, kdyby tu byla celý den i noc pěší hlídka městské policie a dělala svou práci. Ti, kteří sem zajedou, ji rozhodně pořádně nedělají. V tom bytě se budou akorát tak celý den zašívat,“ kritizoval.

Na to reagoval zástupce ředitele městské policie Jan Novotný s tím, že v současnosti se strážníci nemohou jen tak „zašívat“, protože mají u sebe GPS navigaci, která zaznamenává jejich pohyb. „Víme v každou chvíli, kde jsou a co dělají. Navíc se veškerá činnost hlídky zaznamenává do svodek. Mojžíř je sociálně vyloučená lokalita, kde žije velký počet Rómů. Nejsou sice všichni stejní, ale například noční a denní život mají jinak než pracující lidé. Řešíme tu především rušení nočního klidu a znečištění veřejných prostranství. Hlídku tady máme, ale nemůže být v každé ulici,“ přiblížil.

V Neštěmicích bydlel i zastupitel Pavel Vodseďálek. "Mojžíř je letitý problém, nepomáhaly ani fotopasti. Stěhují se odtud slušní lidé, prostě utíkají," varoval ostatní zastupitele během projednávání.

Co se černých pasažérů týká, o nich primátor Nedvědický prohlásil, že nejspíš bude potřeba zavést plošně nástup předními dveřmi, ale že to bude mít dopady na jízdní řády. „To nemluvím o zvýšených nákladech na svozy odpadu, na zajištění VPP pracovníků na úklid a další. Zde vidíte, že veřejné zdroje padají do černé díry, abychom zachraňovali chování několika nepřizpůsobivých,“ zlobil se.

V současnosti nastupují cestující v ústecké MHD předními dveřmi ve všech autobusech. V trolejbusech platí nástup předními dveřmi jen v noci po osmé hodině. „Pokud bychom měli zavádět toto opatření i před den, museli bychom nejprve modelovat jízdní řády, abychom zjistili, o kolik minut se prodlouží odbavení cestujících, určitě to bude mít vliv na intervaly mezi dojezdy jednotlivých spojů i na navazující spoje, určitě bychom musely doplnit další busy. Podle mého názoru by byli mnohem levnější preventisté, kteří by kontrolovali, zda mají nastupující platnou jízdenku,“ dodal předseda představenstva ústeckého dopravního podniku Martin Prachař.