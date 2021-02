Covid pro ni nekončí u českých hranic. Pro Terezu Bohuslavovou je to globální problém. Modelka ze severočeského Mostu v lednu získala titul Miss Tourism Global na světové soutěži krásy v malajském Kuala Lumpur. Úspěch před porotou, která poprvé v historii rozhodovala on-line, mohl přinést 24leté Mostečance novou atraktivní práci v jihovýchodní Asii, ale kvůli pandemii je vše stopnuto. Mladá žena, která studuje ekonomii, čelí krizi v modelingu od loňského března, kdy ji různé zákazy připravily o zakázky.

„Jako spoustu jiných živnostníků se i mě pandemie hodně dotkla. Vše se od března utnulo, všechny společenské akce, focení a módní přehlídky jsou zrušené,“ svěřuje se modelka, která je teď doma v Mostě. Přechodnou změnu k lepšímu pocítila jen v létě, kdy se opatření částečně uvolnila a nabídek měla zase dost. Ale pak přišel říjen a další útlum. Nikdo nechce nic předvést či nafotit. Ani se to nesmí, protože ateliéry jsou zavřené.

Tereza chtěla nastoupit někam na brigádu a rozesílala životopisy, ale práci mimo svou branži dosud nesehnala. „Takže momentálně jenom studuji,“ dodává. I když uspěla na světové soutěži, tak zatím nedokáže říct, zda bude po Malajsii a okolních zemích služebně cestovat jako modelka, což s jejím titulem souvisí. „Je to teď složité, vůbec nevím, co bude,“ povzdechne si.

Její kariéra závisí na celosvětové pandemické situaci. Jakmile bude cestování za prací možné, chce se opět vrátit na molo a před fotografy. „Doufám, že to bude brzo,“ říká Mostečanka.

Zatím by ráda našla brigádu, která souvisí s jejím magisterským studiem na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Klidně by dělala třeba finančního poradce nebo v marketingovém oddělení. „Hledám něco ke škole, v čem bych získala praxi do budoucna. Zatím jsem ale nic nesehnala. S prací je to teď špatné,“ tvrdí studentka, která má od loňska výuku on-line.

Kráska od jezera

Na dálku byla i soutěž krásy Miss Tourism International, kde 17. ledna mezi 31 ženami z celého světa získala titul Miss Tourism Global 2020/2021. Soutěž s dlouholetou tradicí se poprvé konala v jiném režimu. Finalistky zasílaly z domova během několika měsíců svá videa, medailonky a fotografie. Odborná porota v Kuala Lumpur pak materiály vyhodnotila a vybrala vítězky pro letošní rok.

Tereza poslala například video, kde se na mobil natočila u jezera Most, jež se otevřelo pro veřejnost v září. „U jezera se mi líbí, je to příjemné místo. Nechtěla jsem, aby byly v záběru paneláky,“ vysvětluje česká reprezentantka. Záběr z Mostu proložila svými fotkami z Lipna, ze zámku Hluboká, z Velké Ameriky na Berounsku a z vyhlídky Máj nad bývalými vltavskými Svatojánskými proudy, čímž představila část českých turistických „nej“.

Zdroj: Tereza Bohuslavová

Konkurence byla přitom obrovská. Například modelka z Filipín prezentovala video z výletní lodi, která míjí nádherné tropické ostrovy, a soutěžící z Brazílie točila v centru metropole Rio de Janeiro. „Holky natáčely u moře nebo ve světových hlavních městech. Ale nejspíš jsem něčím zaujala. Stále tomu nemůžu uvěřit a mám z toho neskutečnou radost,“ napsala Tereza Deníku po vyhlášení výsledků. Tehdy poznamenala, že nejvíc ji mrzí, že na soutěži nemohla fyzicky být a užít si atmosféru velkého finále. Soutěž podle ní patří k těm větším a v jihovýchodní Asii je hodně populární.

Tereza se chce modelingu věnovat dál. Věkový strop podle ní neexistuje. Zná spoustu modelek starších 35 let, které se uchytily, ale jsou to spíše výjimky. Zda se i ona dostane tak daleko, netuší. Z Mostu se zatím stěhovat nechce, i když přemýšlela o Praze. „Uvidíme, kam mě práce časem zavede,“ říká.

Tereza dělá modeling od 16 let. Začínala v Mostě, kdy fotila pro Svatební salón Delta. V soutěži Miss Sever v Městském divadle v Mostě si jí všimli módní návrháři, pro které začala pracovat mimo Most. V 18 letech ji pražská modelingová agentura dostala do zahraničí na módní přehlídky a focení. Díky tomu poznala Paříž a Milán. „Strašně se mi tam líbilo a byla to pro mě velká zkušenost do života. Zpočátku jsem se sice trochu bála, protože mi bylo čerstvě osmnáct, moc zkušeností jsem ještě neměla a v zahraničí sama nebyla. Ale nervozita pak rychle opadla, protože jsem tam byla s holkami z celého světa. A navíc, když si toto období napíšu do životopisu, tak to něco znamená,“ upozorňuje modelka, která má oporu v rodině.

Jako dítě prý nikdy nesnila o tom, že bude modelkou. Nechodila ani na tanec do ZUŠ a vše se učila sama. „Byla jsem do toho tak nějak vhozena a věnuji se tomu doteď, protože mě to hrozně baví a hodlám v modelingu pokračovat,“ věří si Tereza.

Tereza Bohuslavová



Modelka z Mostu. Je jí 24 let. Působila v Itálii i Francii.



Získané tituly na soutěžích:

Miss Tourism Global 2020/21

Look Bella World 2019

I. Vicemiss Look Bella 2019

I. Vicemiss České republiky 2018

I. Vicemiss Czech Press 2017



V Mostě studovala obchodní akademii, pak absolvovala Vyšší odbornou školu ekonomickou a pokračovala na bakaláře na Vysoké škole finanční a správní. Nyní studuje na magistra na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze.