Barvou pravděpodobně někdy v minulém týdnu posprejoval čtyři desítky hrobů na centrálním hřbitově v Neředíně. Na některých náhrobcích zřejmě zůstanou následky čmáranic navždy. „To je něco tak otřesného! Nemají úctu k ničemu. Ruku useknout tomu, kdo to udělal,“ zlobily se dvě seniorky, které v sobotu odpoledne stály u posprejované plastiky anděla.

O případu ve čtvrtek informovala policie. Během dne aktualizovala počet poškozených pietních míst až na čtyři desítky. „V tuto chvíli již evidujeme přes čtyři desítky případů, které se týkají především poškozených hrobů, včetně pomníku obětem první světové války a sochy anděla,“ sdělila policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Pachatel zůstává neznámý

Neznámý pachatel, po kterém policie stále pátrá, červenou barvou posprejoval desítky náhrobních desek se jmény a fotografiemi zesnulých. Vrhl se i na rozměrnou dřevěnou plastiku anděla a počmáral celý pomník obětem I. světové války.

Na hřbitově řádil po Dušičkách, zřejmě někdy v minulém týdnu. Ve většině případů si vybral taková místa, která přes zeleň nejsou vidět z hlavních chodníků, kde je značně omezený průhled. „Policisté prověřují veškeré zjištěné poznatky. Jsme zatím stále ve fázi neznámého pachatele,“ informovala v pondělí Olomoucký deník policejní mluvčí.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě dopadení, prokázání viny a odsouzení hrozí pachateli podle trestního zákoníku trest odnětím svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Podle Evžena Horáčka, ředitele Hřbitovů města Olomouce, nezaznamenali na největším olomouckém hřbitově podobný vandalský útok přes 25 let, od poloviny 90. let. „Hroby, které máme ve správě, chceme nechat ošetřit párou a již jsme kvůli tomu oslovili technické služby. Bohužel počasí momentálně nepřeje. Meteorologové hlásí mrazy, nemůžeme na to jít horkou párou, to by popraskalo,“ vysvětloval ředitel.

Pokud se nepodaří barvu odstranit horkou párou, přijde na řadu chemie. „Zkusíme toluen. Hladké plochy, žula, mramor, tam by to mělo jít bez problému. Kde je však vápenec, pískovec, dřevo, tam to bohužel nikdy neodstraníme dokonale,“ dodal.

Vandal počmáral desítky pomníků a náhrobků, které jsou soukromých vlastníků. Ti si budou muset poradit sami. Mnozí o barvě na mramoru, která místy překrývá fotografie jejich blízkých i zlaté či stříbrné písmo, doposud možná ani nevědí.

„Hrobové zařízení je majetkem nájemce. Zašleme jim dopis s informací o tom, co se stalo. Mnozí to zatím zřejmě nevědí. Někteří se to dozví možná až na Vánoce, až přijdou na hřbitov, protože ne všichni nám zašlou změnu adresy,“ doplnil Horáček.

Pubertální vandalismus

Vlastníkům hrobových zařízení na hřbitovech doporučuje vedení olomoucké hřbitovní správy, aby měli majetek pojištěný. Hřbitov je sice oplocený a k večeru se zamyká, vyloučit poškození pomníku a krádeže však nelze.

Protože na počmáraných pomnících nejsou žádné rasistické nápisy nebo fašistické symboly, přiklání se vedení správy hřbitovů k tomu, že se jedná obyčejný vandalismus. „Prachsprostý pubertální vandalismus. Jedna barva, jeden sprejer. Otřesný čin,“ uzavřel ředitel.