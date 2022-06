Konstrukci tvoří nové dřevěné trámy. Ty původní pak slouží k připodobnění větrného víru. „Pocházejí ze střech domů z obcí Hrušky, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Lužice. Některé nám daroval z vlastního zničeného domu například i starosta obce Mikulčice Josef Dvořáček,“ ukazovala na místě Barbora Zdráhalová, jež s napravováním škod bez ustání pomáhá už rok.

Památník, který je upevněný v zemi v hloubce dvou a půl metru, v areálu zemědělské společnosti již zůstane. „Měl by být připomínkou toho, co se událo a lidí, kteří kvůli tornádu přišli o život či o svůj domov. Jsme rádi, že prací na jeho zbudování zanecháme svůj otisk i my dobrovolníci,“ přikývla Zdráhalová.

Společně s ní a dalšími pomocníky se na vytváření památníku podílí i další ikona a symbol potornádové pomoci, Vítězslav Wejmelka. „Děláme na tom asi týden. V úterý jsme naváželi trámy, ve středu přivezli konstrukci. Ve čtvrtek pak došlo na kopání základů a v pátek nám přivezli materiál. Opravdu stavět jsme začali v sobotu,“ vyprávěl Deníku Rovnost.

Vzpomínková akce

Přestože je areál společnosti oplocený, k památníku se lidé bez obtíží dostanou hlavní branou. Před časem nápad na jeho zbudování ocenil i farář z Moravské Nové Vsi Marián Kalina. „Památníky připomínající významné radostné, či naopak bolestné události, nejsou špatná věc. Nebudu mít problém případně takové pietní místo požehnat. I kdyby bylo bez sakrálních motivů, lidé se mohou zastavit, vzpomenout, pomodlit,“ řekl.

Sobotní odhalení je součástí vzpomínkové akce, kterou v Moravské Nové Vsi pořádá Jihomoravská komunitní nadace. Program ale začne už o den dříve v tělocvičně neoveské základní školy. Součástí má být mimo jiné například seminář s Američankou Cecilií Rokusek, která se ve své domovině specializuje na výzkum tornád. Chybět nebude ani řada diskuzí k tématu, vernisáž fotografií nebo křest knihy …A pak bylo ticho.

„Přijede spousta významných osobností včetně Ester Janečkové, Leily Abbasové, generála Petra Pavla, Dany Nerudové či Michala Kubala. Ten nám knížku, jejíž výtěžek poputuje na dobročinné účely, i pokřtí,“ pozvala Maděřičová.

Akce začíná ráno. Vyvrcholí pak večer koncertem na návsi.