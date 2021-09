Získané informace podle odborníků pomohou určit přibližný letopočet, kdy byl poklad uložen do země, a možná i roční období, rostlinný pokryv oblasti a případně region, odkud pocházel hrníček.

„Děkuji odbornému týmu muzea za skvělé provedení všech úkonů spojených s nálezem pokladu. Je to velmi cenná věc a každá chyba v postupu by mohla být fatální,“ řekla Fišerová.

„Chtěl bych poděkovat poctivým nálezcům za to, že poklad odevzdali. Svým přístupem pomohou odhalit další kus historie regionu a také umožní, aby si tyto krásné mince mohla prohlédnout i veřejnost,“ ocenil archeolog Samuel Španihel.

„Potřebovali jsme vědět, co se skrývá pod horní vrstvou mincí, abychom mohli zvolit nejvhodnější a hlavně nejšetrnější způsob, jak vybrat obsah hrníčku,“ vysvětlil ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek, který zároveň poděkoval za vstřícný přístup společnosti Agel, jež vlastní meziříčskou nemocnici. „Zejména pak primářce radiodiagnostického oddělení Radmile Hurské a vedoucímu radiologickému asistentovi Tomáši Tejklovi,“ zdůraznil Vitásek.

Ze základní prohlídky vyplynulo, že nalezené mince jsou pražské groše z druhé poloviny 14. století. Než je bylo možné vyjmout z nádobky, bylo třeba provést několik dalších nezbytných úkonů. Poklad mimo jiné putoval i na CT „vyšetření“ do valašskomeziříčské nemocnice.

