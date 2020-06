„Rozhodně jsem takový semestr nečekala. Když jsem do Řecka letěla, už se o koronaviru vědělo, ale nikdy by mě nenapadlo, že se nás to dotkne takovým způsobem,“ vypráví studentka Veronika Pávová. Studenti měli jen pár týdnů na to, aby si cizí zemi užili, poté vypukla epidemie, která jim přetrhla jak výlety, tak výuky na univerzitě.

Výlet do Alp a konec

„V půlce února jsem vyrazil na výlet do Alp. To se ještě nevědělo, že to je epicentrum,“ vzpomíná Vojtěch Dyntera z dopravní fakulty. Na Erasmus vyrazil do Itálie, téměř celý ho ale strávil zavřený na bytě. I přes složitou situaci se na jihu Evropy rozhodl zůstat, aby nemusel strávit čtrnáctidenní karanténu u rodičů. „Nechtěl jsem je zbytečně vystavovat potencionálnímu riziku,“ vysvětluje mladý muž.

Stejně se rozhodl i Petr Jelínek, jedním z hlavních důvodů byla nejistota, jak by semestr pokračoval. „V Česku bych naskočil do rozjetých hodin, což jsem nechtěl. Navíc hrozilo, že bychom museli vracet grant,“ říká Petr, který je v Turecku.

Na univerzitní půdu studenti poté už téměř nevkročili, výuka probíhá on-line. „Z domu jsem mohl vyjít jen, když jsem šel na nákup a musel jsem mít vyplněný papír, který jsem odevzdal na policejním checkpointu,“ popisuje Dyntera.

Zkoušky absolvovali přes videohovor a mají je již za sebou, stále ale zůstávají v cizině a čekají, kdy se budou moci vrátit domů. „Naše město je zavřené a nesmíme vyjít za jeho hranice. Měl jsem už možnost letět domů, ale nemohl jsem, protože bych se nedostal na letiště,“ uvádí Jelínek. Zbylé dny chce využít k tomu, aby město alespoň trochu poznal.

I zahraniční studenti v Pardubicích

Podobné pocity zažívají také zahraniční studenti, kteří naopak přijeli studovat do Pardubic. „Obávala jsem se koronaviru už při odjezdu, ale všichni mi říkali, že nejedu do Číny, tak to bude v pohodě,“ vypráví Ukrajinka Liubov Kudlai. Po vypuknutí pandemie se chtěla vrátit domů, ale přišlo jí nebezpečné trávit čas na letišti. „Bylo pro mě přijatelnější zůstat v Pardubicích, malém a hezkém městě, kde jsem se cítila v bezpečí,“ svěřuje se zahraniční studentka.

Čas, který musela trávit na bytě, využila k on-line studiu a ke cvičení, nyní si užívá volnost a možnost poznávat okolí. „Chodím do parku Na Špici a navštěvuji kavárny, což jsem předtím nemohla,“ vyjmenovává. Plánuje také sednout na vlak a navštívit další města. „Brzy se budu vracet domů a byla by škoda nepoznat tuto hezkou zemi více,“ uzavírá Ukrajinka.

Studovat do zahraničí v rámci programu Erasmus se každoročně vydá asi 120 studentů z pardubické univerzity, nejčastěji jezdí do Španělska, Portugalska nebo Německa. Přibližně 200 cizinců naopak přijíždí do Pardubic nejčastěji ze zemí, jako je Turecko, Tchajwan, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Litva.

"Obavy z výjezdů do zahraničí se kvůli letošní pandemii na Univerzitě Pardubice v počtu přihlášených studentů neprojevily. Opatrně ale postupují zahraniční vysoké školy. Celkem z pěti partnerských univerzit, kam bychom rádi vyslali studenty, jsme dostali informaci, že letos na zimní semestr nebudou přijímat prezenčně žádné studenty na výměnu a žádají o posun naplánovaných mobilit až na letní semestr v roce 2021. Tento posun se týká 4 našich studentů," uvedla mluvčí univerzity Martina Macková.