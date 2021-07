V hrůzostrašných podmínkách živořilo pět malých dětí ve vesničce na Domažlicku, ležící na česko-německých hranicích. Nejhůře na tom byl teprve dvouměsíční chlapec. Zachránit se ho podařilo jen díky šťastné náhodě. Všechny děti skončily v Klokánku a rodiče Josefa M. a Nikolu Č., oba ročník 1991, potrestal domažlický soud. Jak Deník zjistil, oba vyvázli s podmínkami.

Bytovka ve vesničce na Domažlicku, kde děti s rodiči živořily | Foto: mapy.cz

Miminko a jeho sourozenci ve věku 2, 5, 6 a 7 let žili se svými rodiči v bytě, kde se téměř netopilo, nebyla k dispozici teplá voda, byl tam obrovský nepořádek. Sourozenci neměli hygienu přiměřenou jejich věku a neměli ani výživu, kterou by potřebovali. Josef M. a Nikola Č. také výrazně zanedbávali péči o zdravotní stav svých potomků, když s nimi nedocházeli na pravidelné lékařské prohlídky a na doporučená vyšetření. Rodiče nezajímalo, že jejich nejstarší dcerka by měla absolvovat povinnou předškolní docházku. Do školky ji posílali jen sporadicky. Ze 126 dní povinné docházky se tak dostavila jen ve 43 případech. Více než polovina absencí zůstala neomluvena.