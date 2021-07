Po deseti letech odloučení se na zámek v Moravském Krumlově vrátila Slovanská epopej. Ve čtvrtek kolem poledne převzali Krumlovští poslední ze tří dodávek velkoformátových obrazů poslaných z Prahy. Dílo je kompletní. Ve speciálních pouzdrech je pracovníci stěhovací služby přemístili do prostor galerie, kde má být v příštích pěti letech dílo vystaveno.

Informaci oznámil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina ve čtvrtek dopoledne na zasedání jihomoravského zastupitelstva v Brně. „Slovanská epopej Alfonse Muchy už je na cestě z Prahy do Moravského Krumlova a bude vystavena v nejbližších dnech,“ řekl, když jihomoravští zastupitelé schvalovali dodatek ke smlouvě.

Podle ní už dříve poskytl kraj na úpravy krumlovského zámku deset milionů korun. Třetina tedy o stavu věci informoval zastupitele.Více ale situaci na novinářské dotazy komentovat nechtěl s ohledem na domluvu s Prahou. „Vše je to z bezpečnostních důvodů, a proto neuvádíme konkrétní termín,“ řekl Třetina.

Navzdory fotografiím, které se podařilo Deníku Rovnost pořídit, čtvrteční převoz odmítl potvrdit i nový mluvčí za Slovanskou epopej Jakub Růžička. „Mohu jen sdělit, že v průběhu tohoto týdne budou všechna plátna v Moravském Krumlově a začne jejich instalace. Začátkem července pak bude pro média uspořádána tisková konference, přímo v galerii,“ předeslal mluvčí.

Podle zjištění Deníku Rovnost přivezli první díla z Galerie hlavního města Prahy už v úterý, další ve středu a poslední včera. V poslední červnové pondělí je začnou Krumlovští instalovat pod dohledem akademického malíře a restaurátora Tomáše Bergera.

Dopravu pláten svěřili galeristé stěhovací agentuře, která se specializuje na převoz uměleckých děl a má k dispozici bezpečnostní klimatizovaná pouzdra, v nichž srolovaná plátna převáží. Kvůli vysoké hodnotě děl, jsou plátna Alfonse Muchy i pojištěna. „Dílo má mimořádnou hodnotu,“ zdůvodnila opatření už dříve Deníku Rovnost mluvčí Galerie hlavního města Prahy Michaela Vrchotová.

Ještě do čtvrtka zodpovědné osoby převoz slavného díla přísně tajili. „Je to zásadní změna, proti tomu, co panovalo dřív. Epopej vytáhli Krumlovští ze sklepa s uhlím a zrenovovali. Když se před deseti lety násilně stěhovala do Prahy, byla na nádvoří spousta lidí. Je to ale asi dobře, že se s dílem nakládá už tak, jak si zaslouží,“ komentoval Josef Svoboda ze Znojma, který tehdy převoz epopeje prožíval spolu s Krumlovskými.

O epopej tamní obyvatelé přišli kvůli soudnímu sporu s Prahou, ta je nyní zapůjčila městu na pět let.