O poznání chladněji je až v přistaveném návěsu. „Ten je přímo mrazící. Je tam minus šestnáct stupňů. To, co se vyrobí, se sem pomocí termoboxů převeze, skládá na palety a štosuje. Naplnit ho celý jsme schopni za necelé dva měsíce,“ popisuje Hrubý a dodává, že v těchto podmínkách led vydrží, dokud si ho někdo nekoupí, klidně celý rok.

Na výrobu ledových kostek mají speciální mašiny. „V horní části je takový systém kalíšků, do kterých se stříká voda a hotové kostky pak padají do spodní vany. Za čtyřiadvacet hodin by měl vyprodukovat 350 kilogramů ledu,“ popisuje mladý muž.

Takovéto stroje tu stojí celkem tři, takže za den dokáží vyrobit zhruba tunu ledu. „Devět set kilo tvoří kostky a zbytek ledová tříšť. Je to i z toho důvodu, že o kostky je větší zájem. Berou je jak festivaly, tak soukromí odběratelé na doma,“ vysvětluje Hrubý.

Teď však místo tří jede jen jeden. „Výrobu jsme letos spouštěli 24. února, což je o měsíc dříve než obvykle. Čekali jsme opravdu velký odbyt, mělo zmizet asi 125 tun ledu, ale kvůli koronaviru a zrušeným akcím jsme všechno utnuli. Jestli do konce roku prodáme dvacet tun, tak budeme rádi,“ stýská si Hrubý.

„Dva stroje už nebyly zapnuté pomalu dva měsíce a dá se říct, že takto mrtvé to tu bude celou sezonu. Kdyby nepřišla korona, všechna zařízení by jela naplno, stál by tu už druhý návěs a i ten by touto dobou byl skoro plný. Místo toho teď občas na chvíli zapneme jeden výrobník, jinak ale bude stačit to, co už máme připravené,“ krčí rameny ledový muž.

Firmu provozuje společně se svým společníkem. „Začínali jsme s malým výrobníčkem, který vyráběl necelých sto kilo ledu denně. Pak jsme zjistili, že potřebujeme větší, další rok k němu přibyly další dva a následující rok jsme koupili ještě výrobník tříště. Dá se říct, že většinu z toho, co vyděláme, investujeme zpět do firmy,“ líčí Hrubý.

„V tomto oboru podnikáme už nějakých pět šest let, z čehož tři roky to děláme ve velkém. Zlomová pro nás ale bylo loňská sezona, kdy se nám podařilo začít dodávat i na Colours of Ostrava, což je z hlediska odbytu ledu největší akce u nás. Měli jsme pokračovat i letos, ale to bohužel kvůli koronaviru padlo,“ prozrazuje Hrubý.

Pandemie pro ně však byla i v něčem přínosná. „Otevřelo nám to oči. Uvědomili jsme si, že nemůžeme cílit čistě jen na festivaly, ale že se musíme zaměřit i na menší provozovny a soukromé odběratele. Na fesťáku se sice prodá klidně deset tun ledu denně, ale, jak jsme se teď přesvědčili, vše může z ničeho nic padnout. Nechci, aby se takováto situace opakovala,“ říká Hrubý.

Právě menší zakázky je v tuto chvíli zachraňují. „Jezdí teď hodně lidí, kteří si berou led na zahradní party. Nedávno tu byl pán, který si bral asi sedmdesát kilo, ale prodáváme klidně i dvoukilové, pětikilové nebo desetikilové balíčky. To je teď naše cesta a musím říct, že se to celkem ujalo,“ uzavírá Hrubý.