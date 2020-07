Nestor řidičů šalin se loučí. V Brně před kamerami vozil i četníka z humoresek

Skoro dvě třetiny svého života pracoval v brněnském dopravním podniku šestašedesátiletý řidič historických šalin Aleš Živný. „V dubnu to bylo jednačtyřicet let, co jsem do podniku nastoupil,“ začal vyprávění muž s knírem, který ve středu v medlánecké vozovně naposledy vyjel na koleje ve voze z roku 1950.

Řidič historických šalin Aleš Živný vyjel naposledy z vozovny v brněnských Medlánkách. Po jednačtyřiceti letech odchází nestor dopravního podniku do důchodu. Historické vozy řídil šestnáct let. | Video: Deník/Ondřej Požár