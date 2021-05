Pro děti jsou připraveny farma jeepy, plovoucí kruhy, tubingová dráha, velké trampolíny, klouzačky, houpačky, prolézačky, vodní hrátky, vláček, lanové centrum, vyhlídková věž u klokanů, dětské traktůrky a bagříky, kryté vyhřívané hřiště a mnoho dalšího.

Navštívit farmapark můžete o víkendech, státních svátcích a prázdninách v čase od 10 do 18 hodin. Areál je tak rozlehlý, že prozatím není nutno dělat rezervace. Vouchery s platností do 30. června 2021 jsou automaticky prodlouženy do 31. srpna 2021.