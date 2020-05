Nejvzdálenější tam byly děti z Filipín, Venezuely a Mongolska (to byla jedna skupina, ve které se starali o děti budoucích podnikatelů v ČR) a návštěva z kanadského Vancouveru.

"Zatím nejvýznačnější tu byl rektor jedné americké univerzity. Nejstarší - 93 let - naše teta a nejmladší, který naprosto sám proběhl bludiště bez doprovodu rodičů, dvouletý Daneček. Ten nás už několik let pravidelně navštěvuje. To už mu ale dva roky nejsou. Překvapila holčička z Prahy, která, když špatně odbočila, zařvala: 'Kurva, tudy ne!' Také pořádáme noční bloudění s čelovkami nebo baterkami. Jeden návštěvník se tu ztratil, zatím jsme ho nenašli. Tak ho na rybářském prutu živíme buřty. Už nás to stálo fůru peněz," vtipkuje rodina Cinkeisových, kterým bludiště patří.

Děti se vždy vydovádí a jejich smích a výskot je vlastně pro ně odměna.

Jiří Cinkeis