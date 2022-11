"Už pět let je veškerý provoz v Benešově veden přes Máchovu ulici. Hluk a výfuky aut zde jsou na denním pořádku, není možné kvůli zplodinám a hluku otevřít okna. Nevím, kdo podepsal smlouvu na 3 měsíce, při dnešním strojovém vybavení by se to mělo zvládnout za 2 měsíce. Takto to v Máchově ulici vypadá v létě už permanentně několik roků: 4x kruhák na Červený Vršek, 1x uzavírka pro stavbu Lidlu. Všechny tyto části provozu znepříjemňují a zplodinami z výfuků ohrožují pobyt v Máchově ulici."