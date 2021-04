Znáte tradiční řemesla? Spolek Fakt-um vám je připomene

/FOTOGALERIE/ Vlašimský spolek Fakt-um funguje již desátým rokem a za tuto dobu se nám podařilo zavést několik tradičních každoročních akcí, například Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi, Květinový den v Sázavě nebo kreativní kurzy. Naším cílem je představit zapomenutá i novodobá řemesla široké veřejnosti. To se nám daří a podpoříme to i díky plánované výstavě řemesel "Ta umí to a ten zas tohle".

Mezi tradiční akce spolku Fakt-um patří Podblanický kreativní jarmark ve Vlašimi, Květinový den v Sázavě či kreativní kurzy. | Foto: archiv spolku