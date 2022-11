Zlatí šachisté z obchodní akademie ovládli okresní přebor a postupují dál

Již zkušený pětičlenný šachový tým vlašimské obchodní akademie se začátkem listopadu vydal na okresní kolo soutěže středních škol do Benešova navázat na svůj loňský úspěch. Družstvo ve složení Jakub Vojta (třída 2. C), Petra Píšová (3. C), Štěpán Filip (2. B), Filip Kůra (3. C) a David Vršťala (2. C) bylo favoritem soutěže a těšilo se na boj na šachovnicích s ostatními týmy z benešovských a vlašimských škol.

Okresní kolo soutěže středních škol v Benešově | Foto: archiv školy

V prvním kole se utkali s třetím nasazeným Gymnáziem Benešov, kde se jim povedlo vyhrát v poměru 3:1, a ve druhé partii převálcovali SPŠ Vlašim poměrem 4:0. Po krátké pauze je čekal duel s druhým nasazeným týmem a největším konkurentem z Gymnázia Vlašim, který nakonec skončil výhrou našeho týmu 3:1. Závěrečné kolo soutěže již bylo spíše formalitou, kde se proti našim favoritům postavil poslední nasazený tým VOŠ a SZeŠ Benešov, a tudíž skóre 4:0 nebylo velkým překvapením. Fotbalisté obchodní akademie si vybojované vítězství zasloužili Vítězstvím si zlatí šachisté z obchodní akademie, společně s druhým týmem z Gymnázia Vlašim, zajistili postup do krajského kola, kde se pokusí obhájit vítězství a zabojovat o postup do republikového finále. Týmu gratulujeme a těšíme se na další šachová vítězství. Martina Mlýnková, školní metodička prevence na OA Vlašim