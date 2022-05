Přípravy probíhali už měsíce před akcí. Vymýšlel se design plakátů, placek (magnet a otvírák v jednom) a samolepek s logem aktuálního ročníku. Vše šlo do tisku nebo do výroby a to vyžaduje čas. Týden předem se uklízela náves a obstarávaly se nákupy na občerstvení. Po dlouhé covidové pauze panovala mezi pořadateli, SDH Nahoruby, malá obava týkající se účasti, jak závodníků se stroji, tak jen pěších fanoušků, ale nakonec vše dopadlo na jedničku.