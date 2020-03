Ženy v Trhovém Štěpánově malovaly na textil

/FOTOGALERIE/ Do Trhového Štěpánova, do místa, kam chodila osm let na základní školu a na konci letních prázdnin na pouť, zavítala v únoru Alena Staňková. Byla domluvená se spolkovým domem a Muzeem Štěpánovska na uskutečnění 'Tvořivé dílny' a setkání známých i dosud pro ni neznámých žen, že si namalují spolu tričko, tašku či polštářek pomocí barev na textil s využitím šablon a razítek.

Z tvořivé dílny s Alenou Staňkovou ve Spolkovém domě v Trhovém Štěpánově. | Foto: Jana Vlasáková