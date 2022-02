Ze své knihy Sestry četla v Literárním klubu Kamila Hladká

/FOTOGALERIE/ Ve vlašimském Literárním klubu vystoupila ve středu 9. února paní Kamila Hladká. Není to jen tak ledajaká spisovatelka, tvoří literární dokumenty – žánr na pomezí beletrie a literatury faktu. Její prvotina Hornické vdovy z roku 2018 jí získala renomé, takže mnozí čtenáři vzhlíželi k jejímu druhému dílu s očekáváním. Autorka jej určitě splnila. V knize Sestry jsou seřazeny příběhy řeholnic od 90 do 30 let, tedy od nejstarších po ty v řeholi čerstvě přijaté.

Autorské čtení Kamily Hladké z knihy Sestry v Komunitním centru Vlašim, | Foto: Jiří Foller