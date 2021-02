361 známých i neznámých, kamarádů, kamarádů kamarádů, prostě dobrých duší, které se tátovi od dvou holčiček, co zůstal po těžkém pádu na běžkách na vozíku, rozhodly přispět na návrat do aktivního života. A ty vzkazy!

“Svet patri nenapravitelnym optimistom! Nech ti to vydrzi! :)“ (Riso, poslal 2000,-)

“Když se vám zdá, že jde všechno proti vám, pamatujte, že letoun vzlétne proti větru, ne s ním.” (Ondřej L., poslal 5000,-)

“Stando, drž se, pomůžeme! Katka“ (poslala 500,-)

“Držím Vám palce!” (Ivana, poslal 400,-)

“Stando, přeji ti hodně sil. Makej, ať můžeš ten vozík zaparkovat a nasednout na kolo.“ (Klára, poslala 800,-)

“Milí autoři. Děkujeme moc za to, co jste pro Standu a vlastně pro celou jeho rodinu, vykonali. Moc si takových lidí vážíme. Dana a Jirka” (poslali 6000,-)

Autoři sbírky i samotný Standa vám všem mooooc děkují.

V pátek 12. února to bude rok, co se Sajfi znovu narodil. Do té doby bude sbírka na Standův návrat do aktivního života na Donio ještě otevřená. Na kolik dárců se nakonec dostaneme?

Autor: Roman Meliška