Řidič/ka sk. C Jedná se o denní rozvozy hutního materiálu a paletového zboží se "solo" plachtovým vozem z okolí Prahy - Východ do následujících regionů: severní Čechy, západní Čechy, jižní Čechy, východní Čechy. Parkování vozidel Říčany u Prahy. Nabízíme: Hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou Nástup možný ihned nebo dle dohody 5 týdnů dovolené Možnost příspěvku na penzijní pojištění Moderní a nový vozový park Vozidla se nestřídá - každý má svěřené vozidlo Pracovní doba cca 7-16:00 Denně doma Pouze denní provoz Volné víkendy + svátky Služební telefon + tarif Pracovní oděv-dle sezóny/příspěvek na pracovní oděv Praxe není podmínkou je však velkou výhodou Požadujeme: Řidičský průkaz sk. "C" Profesní průkaz Karta řidiče Výpis z bodového konta Výpis z rejstříků trestů Dobrý zdravotní stav Spolehlivost Korektní jednání 5 týdnů dovolené, služební telefon, příspěvek na penzijní pojištění, multisportkarta 40 000 Kč

Detail nabízené práce