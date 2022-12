Zasněženou Mikulášskou cestu si děti hezky užívaly

/FOTOGALERIE/ Mikulášská cesta, kterou pořádalo Mateřské centrum Hvězdička v Benešově, byla letos opět krásně zasněžená. Když děti v sobotu ráno přicházely na Koupadla, bylo to jako v pohádce. Sice byla zima, ale rozhodně to stálo za to. Děti nadšeně plnily s rodiči disciplíny, které si moc hezky užívaly.

Mikulášská cesta pořádaná Mateřským centrem Hvězdička v Benešově. | Foto: Monika Pospíšilová

Největší zážitek měl samozřejmě každý z pekla, ve kterém byl černočerný čert, ale v jádru dobrák, jak všechny děti vzápětí zjistily. I přesto měly z něho velký respekt, jeden nikdy neví. Úplně nakonec čekalo na všechny nebe s Andělkami, kde byla pro malé účastníky připravená zasloužená odměna od Mikuláše. Dobroty ale i brambora či uhlí.