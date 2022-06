Společně s dětmi se v rámci jednoho týdne věnovalo centrum hned několika tématům a aktivitám:

- proběhl swap neboli výměna věcí

- debatovalo se o recyklaci a šetrnější spotřebě

- kuchařky pro všechny vykouzlily nové skvělé vegetariánské jídlo z lokálních surovin

- kdo mohl, jezdil na kole nebo chodil do RC Zajíček pěšky

- zahrada se stala ještě přívětivější pro živé tvory díky novému ježkovníku a také díky domečkům pro škvory. Škvoři rozhodně nelezou lidem do ucha, jak je hojně šířeno lidovou slovesností, ale naopak si rádi pochutnávají např. na mšicích či sviluškách a to musí bezesporu ocenit nejeden zahrádkář :)

- kluci z kroužku Divočina vytvořili nový kompostér z palet a převezli do něj již z části přeměněný rostlinný materiál z dočasné deponie

- k okapu byl osazen sud na dešťovou vodu

- školáci za pomoci školkáčků vysadili dvě staré odrůdy třešní do stromořadí pod Zaječicemi ve směru na Lojovice. Stromořadí bylo vysázeno již v roce 2012. Nyní, po deseti letech, chybějící stromy dosazovala mladá generace.

Účastníci přednášky se dozvěděli, jak se dožít při plném zdraví vysokého věku

Možností, jak se chovat šetrněji vůči životnímu prostředí a žít více v souladu s přírodou, jejíž jsme nedílnou součástí a jsme na ní existenčně závistlí, je celá řada. Pokud byste potřebovali poradit jak na to, zastavte se v RC Zajíček na kus řeči. Děti vám to řeknou.

Eva Šrailová