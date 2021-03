Zaostřete zrak na Okatý fejeton

Čtenář reportér





Určitě jste měli dobrý pocit, když vám někdo při podání ruky ještě přidal přímý pohled, přímo z očí do očí. Ale nebývá tomu tak vždy. Někdy se potkáváme s lidmi, kteří při pozdravu spíše uhnou zrakem, ruku vám podají jako leklou rybu, sklopí oči anebo se dívají skrze vaší hlavu někam do nekonečna. Jak známé úsloví praví, oči jsou okna do duše a denně se o tom můžeme přesvědčovat. Kdo by nechtěl pobývat ve společnosti těch, co mají jiskru v oku a vtip v ústech.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří V. Matýsek