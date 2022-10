Na konci školního roku jste s ředitelkou Mirkou Durákovou a tvým spolužákem Peterem vyrazili za dobrodružstvím do Brna. Můžeš nám vaši cestu blíže popsat, co jste tam dělali a proč jste tam vůbec jeli?

Oslovil jsem během roku pár firem ohledně pomoci/darování starších počítačů a jedna se společnost nám opravdu pomohla!

To zní až neuvěřitelně! Jak Tě to vůbec napadlo a kde se vzal impuls, abys začal oslovovat firmy ohledně možné pomoci?

První nápad zkusit oslovit firmy o darování vysloužilých notebooků přišla asi v polovině října 2021. Původně jsem myšlenku jen tak mimochodem prohodil na chodbě o školní přestávce v naší škole. Žádná odezva na to moc nebyla, sice mi to připadalo jako dobré řešení, protože jsme zrovna IT ve škole řešili. Když se naše IT vybavení podařilo trochu probudit k životu, tak nám naše nejstarší počítače začaly dělat problémy. Tyto problémy se začaly vyskytovat asi na začátku října 2021, později, tedy asi ve druhé polovině měsíce, padla tato myšlenka. Pak tento nápad asi 1 - 2 týdny ležel zahozený v šuplíku, který se jmenuje “Věci, které musím udělat“, nebo “Vvěci, které jsou možná super, ale nemám čas se jim věnovat." Po dlouhé pauze a vymýšlení, jak to celé udělat, do jakých firem napsat atd., jsem letos 9. ledna odeslal e-mail s tímto zněním a s prosbou o pomoc s vybavením školní učebny:

Dobrý den,

jmenuji se Oliver Včelák je mi 12 let a chodím do komunitní školy RC Zajíček v Zaječicích u Pyšel. Zajímám se o počítače a IT. V naší škole máme již staré vysloužilé PC sestavy, které jsme dostali darem. Věci, které na nich potřebujeme provádět nám již nestíhají. Chtěl bych vás tedy požádat, nemáte-li nějaké vysloužilé kancelářské notebooky, které by mohly dále sloužit u nás ve škole.

Velice děkuji za vaší odpověď, ať bude jakákoliv.

S pozdravem

Oliver Včelák

E-mail byl odeslán do pěti firem. Hned další den, 10. ledna, jsem odeslal stejný e-mail do dalších velkých společností, zaměřil jsem se spíše na banky. Bylo to 6 různých společností. Jako první se mi v rekordním čase ozvala společnost, která poskytuje antivirovou ochranu s tím, že nám hardware (notebooky) nemůže poskytnout, ale v případě zájmu nám může poskytnout svůj antivirový program pro 10 počítačů na 1 rok zdarma. Ještě tentýž den se ozvala další banka s poděkováním za zájem o vyřazenou techniku a tím, že zprávu předají kompetentním pracovníkům k dořešení. V případě, že by zde možnost daru byla možná, ozvali by se zpět. Nakonec se ale neozvali. Nevím, jestli to bylo tím, že se na to zapomnělo a nebo notebooky opravdu neměli. Další den 11. ledna se nám ozvala další z bank, že pokud bychom chtěli využít sponzorský dar, tak máme využít její nadační fond. Vlastně už si ani nepamatuji, proč jsme se tím nezabývali, ale nějak to celé nedopadlo a než se to stihlo vůbec řešit nebo se k tomu vrátit, tak banka zkrachovala.

A pak už to šlo rychle.

Další den, 12. ledna, mi přišel osudový mail. Obrátila se na mě jedna z bank s tím, že nemají k dispozici notebooky, ale nějaké stolní počítače. Po rychlé konzultaci s IT vedením školy, bylo rozhodnuto. 18. ledna mi přišla podrobnější zpráva co se týče darování počítačů. Poslali přesnou specifikaci a typy počítačů a info, že k daným počítačům bohužel nemůžou poskytnout další vybavení (monitor, myši, klávesnice), to ale ničemu nevadilo, protože toto vybavení máme. Ještě než jsem se šel poradit s vedením IT, tak už mi bylo jasné, že o nabídku budeme mít stále zájem. Vypisovat všechny podrobnosti by asi bylo zbytečné. Zaslal jsem do banky všechny podklady. Pod dlouhém jednání a papírování včetně podepsání darovací smlouvy jsme pro pc jeli s naší ředitelkou Mirkou do Brna, kde proběhlo předání. Celá akce byla skvělá a hodně jsme se naučili.

Ze života Komunitní školy Zaya/Zajíček.Zdroj: Zuzana Vlčková

Olivere, moc děkujeme za rozhovor. Je skvělé, že se nebojíte vzít věci do svých rukou. Přejeme hodně štěstí při dalších vašich záměrech!

Rozhovor vedla Zuzana Vlčková