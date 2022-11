Stejně jako v předchozích letech je čekal nabitý a pestrý program. Žáci ve škole v Albstadtu prezentovali své české školy a město Vlašim, učili se, jak vyrábět dekorace z vlny a filcu, sportovali ve školní moderní tělocvičně. Poznávali také zajímavá místa a památky v okolí. Podnikli například výlet do muzea školství v městečku Ravensburg, na jehož promenádě si pak vychutnávali výhled na Bodamské jezero a slunečné podzimní počasí, prohlédli si zámek Sigmaringen a nechyběl ani tradiční výlet do Stuttgartu s návštěvou muzea Mercedes Benz a zoologické zahrady. Společně s německými kamarády také strávili zábavný večer plný tance a společenských her. Závěrečný den výměnného pobytu byl věnován individuálnímu programu v hostitelských rodinách.