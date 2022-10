Unavující dlouhý noční přejezd Rakouskem, Německem, Lichtenštejnskem a Itálií byl rázem vykompenzován nádherným slunným počasím a pohledem na monacké pobřeží, kde jsme strávili náš první den zájezdu. Procházka historickou částí s knížecím palácem, mnoha obchůdky s místními suvenýry a především návštěva oceánografického muzea či pohled na přístav plný luxusních jachet a samotné Monte Carlo s kasinem byly tím pravým únikem od reality školních dní. Poté jsme pokračovali po silnici podél francouzského pobřeží do Nice, kde jsme se ubytovali na následující dny.

Druhý den ráno po klasické francouzské snídani jsme cestou do Cannes zavítali do historického městečka Antibes, kde nás na známém tržišti Marché Provençal provázely všudypřítomné vůně sýrů, různého koření a levandule. V Cannes jsme pobřežní promenádou Croisette s palmami a luxusními hotely dorazili k filmovému paláci a s nadšením jsme se prošli po chodníku slávy. Vše navíc umocnil nezapomenutelný úchvatný výhled na Azurové pobřeží ze staré části města. Cestou zpět do Nice jsme se ještě zastavili v Marinelandu se spoustou vodních živočichů a se zábavným představením delfínů a kosatek.

I třetí den nás čekaly nádherné přírodní scenérie, neboť naším cílem byl kaňon Grand Canyon du Verdon s původními obyvateli - supy kroužícími nad horskými štíty. Ti nás provázeli až k samotnému jezeru Lac de Ste-Crois. Cestou do kaňonu jsme si ještě udělali zastávku ve vesničce Grasse proslulé světoznámou parfumerií Galimard. Prohlídka parfumerie s příjemným anglickým výkladem podnítila většinu z nás k nákupu alespoň nějakého ryze přírodního parfému.

Následující den jsme věnovali samotnému městu Nice, kde jsme byli ubytovaní. Prohlédli jsme si staré město s hradem, náměstí Massena a prošli trh Cours Selays. Tady jsme také nakoupili poslední suvenýry domů. Překvapením byla i nečekaná návštěva místní vyhlášené čokoládovny s výkladem, ochutnávkou a samozřejmě i s možností nákupu jednotlivých laskomin. Poslední nezapomenutelný výhled na pobřeží, procházka po pláži a … ,,aurevoir Nice“. Cestou domů jsme ještě neodolali zastavení ve středověké vesničce Éze s hradem a botanickou zahradou Jardin Exotique, která je proslulá svou exotickou sbírkou kaktusů a sukulentů.

Celý týden byl na jižním pobřeží Francie zalitý sluncem, navštívili jsme úžasná místa a opravdu jsme si poznávací zájezd do malebné Provence užili. Velké díky patří také pohodovému průvodci a řidičům, kteří se snažili vyjít vždy vstříc našim požadavkům.

Autor: Miroslava Jarošová, organizátorka zájezdu