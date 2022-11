Další část zajímavé přednášky byla věnována samotnému procesu odběru krvetvorných buněk, a co vlastně dárce čeká včetně jeho práv. Na závěr byl vyhrazen prostor pro dotazy a žáci měli možnost do registru vstoupit přímo na místě, nechat si udělat základní stěr a vyplnit vstupní dotazník. Nakonec toho využila pouze jedna žákyně, protože někteří kvůli kontraindikaci nemohli do registru vstoupit. I když ale nemohou ze zdravotních důvodů vstoupit do registru, i tak mohou pomoci. Je možné darovat krev na nejbližší transfuzní stanici nebo alespoň žáci mohou šířit povědomí a informace o registru a webových stránkách www.darujzivot.cz prostřednictvím sociálních sítí.