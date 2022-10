Před vstupem do banky si museli zkontrolovat, zda nemají v batozích nebo kabelkách nože, různé spreje nebo pásky s kovovou sponou, protože každý návštěvník této instituce musí absolvovat průchod detektorem kovů. Poté byli žáci přiřazeni svému průvodci, který je dovedl do projekční místnosti, kde zhlédli krátký film o historii a chodu České národní banky. Následně postoupili do trezoru, ve kterém jsou za sklem umístěny mince, bankovky, ale i zlaté cihličky nebo také různé články o historickém vývoji peněz a ČNB. Pro zajímavost jsou zde také uvedeny různé stupně dokonalosti padělání bankovek.