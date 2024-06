Žáci druhých ročníků Středního odborného učiliště stavebního, aranžérky, truhláři a zedníci, se vypravili se svými učiteli na exkurzi do Vojenského technického muzea Lešany.

Naplánovaná exkurze byla součástí celopololetního grantového projektu „Buďme hrdi!“, pod patronací The VELUX Foundations. Společně jsme se dopravili autobusem na místo a již před vstupem do muzea si začali žáci dělat fotografie i selfíčka u strážní budky. To se ukázalo jako velmi zajímavé a inspirativní, neboť u toho naši žáci setrvali celkem dlouhou dobu, než se většina vystřídala.

Zpřístupněnou částí komplexu muzea nás provedl velice příjemný a velice dobře věci znalý průvodce. Nejen, že podával našim žákům ucelené, profesionální informace o jednotlivé bojové technice, ale navíc to činil srozumitelně, vstřícně a s obrovským zaujetím pro věc. Žáci se dozvěděli nejen technické informace o jednotlivých bojových prostředcích, ale i zajímavosti z slavné historie (jejich nasazení v boji), při jejich získávání pro muzeum nebo tzv. perličky „z kuloárů“.

Žáci mohli porovnat východo a západo evropskou produkci například tanků nebo samohybných děl. A to například v „toku času a dějin“. Tedy od začátku 20. století, konkrétně před 1. světovou válkou až po 60. léta 20. století. A v neposlední řadě i naší novější vojenskou techniku.

Expozice byli interaktivní, se spoustou zajímavých zastavení. Žáci viděli například štáb armády, spojařské velitelství nebo obchod s potravinami.

Na závěr si průvodce nechal to nejlepší. Žáky vzal do zákopů 2 světové války. Celou exkurzi jsme završili prohlídkou „bojových pozic“. Tedy prohlídkou, či lépe řečeno průchodem, bojových pozic v zákopech 2. světové války.

Žáci procházeli mimo jiné pod tankem, který bylo nutné podejít. Současně se mohli žáci podívat do vnitřku tohoto tanku poklopem v podvozku tanku. Průvodce žákům pustil dobovou zvukovou kulisu bojů v zákopech. Průchod bojových pozic se tímto stal pro žáky zcela autentickým, neboť byl za účasti intenzivní zvukové kulisy, hlasitého vrčení tankového motoru, hluků bojů, výkřiků i za zvuků skutečné bojové palby z jednotlivých pěchotních zbraní. Z čehož byli žáci částečně nadšeni a drobně poděšeni. Díky čemuž si uvědomili hrůznost a nesmyslnost války.

Celá exkurze se žákům velice líbila, byla pro ně protiválečně inspirativní. Většina se vyjádřila, že se v tomto muzeu zastaví ještě minimálně jednou se svými rodiči či kamarády. Bonusovou tečkou celé exkurze pak bylo vyfocení se před legendárním tankem T34 natřeným na růžovo.