Několik let příprav, mnoho a mnoho měsíců nácviků a vypětí pro jeden cíl, Všesokolský slet v Praze. Tohle úsilí přineslo zcela jednoznačný výsledek, kterým je nezapomenutelný zážitek. "Kdo nezažije, nepochopí!" hodnotí XVII. Všesokolský slet Jan Bursík, náčelník T. J. Sokol Domašín a současně náčelník Sokolské župy Blanické.

Na ploše v Edenu zacvičilo v 11 skladbách našich 470 cvičenců všech generací celkem z osmi jednot župy Blanické. Jako náčelník Sokolské župy Blanické mám z toho opravdu radost. Radost z dobře odvedené práce a příjemných zážitků.

Celkem na sletě cvičilo zhruba 20 tisíc cvičenců, což je oproti sletu před šesti lety od několik tisíc cvičenců více. Je vidět, že naše organizace opět povstává a dále roste. Je to patrné i ze struktury členstva, kde nejvýraznější podíl tvoří právě děti do 15 let.

Jsme živá organizace a tvrzení, že slet je něco jako spartakiáda, tvrdě a důrazně odmítám!

Sletovou myšlenku ukradli Sokulu komunisté. A přejmenovali ji ve spartakiádu, do které často cvičence i nutili. To u nás nehrozí, my děláme vše dobrovolně, bez náhrady a tedy nezištně ve jménu hesla - Jedinec nic, celek vše a ve jménu hesla Ni zisk, ni slávu.

Slet jako takový je nádherný souhrn lidskosti, sounáležitosti, národní hrdosti, nadhledu, vzájemné spolupráce, nezapomenutelných zážitků, přátelských setkání, i mezinárodních přátelství. U mě konkrétně se sokoly z USA a Vídně, zábavy, kultury, symboliky, tradice, společné práce a radosti z pohybu.

Pro cvičence i diváky byla a je účast na všesokolském sletu zážitkem, který se nedá popsat – ten se musí zkrátka zažít! Při bouřlivém potlesku po zacvičené skladbě člověku příjemně mrazí.

Letošní Všesokolský slet byl již sedmnáctýmetem. Je v tom přirozený a zdravý patriotismus a očista duše. Díky tomu jsem se vrátil do pracovního nasazení plný nové duševní síly.

Letošní všesokolský slet potvrdil očekávání, která jsem do něj vkládal. bylo to setkání lidí s podobným smýšlením spojující všechny generace. Byly to ale také dřina a odříkání a nakonec i zážitek. Kromě toho se jednalo o největší sportovní akcí v ČR a dovolím si říci, že byl dokonce i lépe zorganizovaný než ty předešlé.

Na příjemném pocitu z právě proběhlé akce nic nemění ani fakt, že jsme při čtvrtečním večerním vystoupení pěkně zmokli. Bylo to takové okořenění všeho. Příjemně jsem byl překvapen i z vystoupení Lucie Bílé a Jiřího Korna, stejně jako z velmi profesionálního přístupu autorů skladby Před kamerou, v níž jsem cvičil.

Každý zažitý slet je komplexní událost, na kterou účastníci vzpomínají v dobrém do konce života.

Letošní slet byl toho opět důkazem. O to zvláštněji, poněvadž letos jsme cvičili celá rodina. I když za rodinu považuji i Sokol jako takový. V Sokole jsme všichni kamarádi bez zášti a závisti. Ze Sokolů by si měl tedy zbytek obyvatelstva naší tak krásné země vzít příklad.

Třeba by pak lidé přestali mít černé myšlenky, opustily by je alespoň na okamžik negativní pocity způsobené převážně sledováním zpráv v médiích.

Nazdar XVIII. Všesokolskému sletu, který se bude konat za v roce 2030.