Mohly si sáhnout do kouzelného pařátu pro bonbony a pomoct uvařit kouzelný lektvar. To jim umožnily hodné čarodějnice, které některé z dětí obcházely s velkým respektem. U čarodějnic totiž nikdy nevíte. Po registraci vyrazil krásně osvětlený průvod lampiony a světýlky za hlavní čarodějnicí přes centrum Benešova na „Klášterku“. A aby náhodou nezabloudili, tak v místech, kde již nejsou lampy, jim cestu osvětlovaly strašidelné svíčky. Na konci všechny čekalo slavnostní vyhlášení nejhezčích a nejnápaditějších masek. Vždy je těžké vybrat jen deset slíbených masek a proto jich i tento rok bylo více, celkem 39 masek.

Na prvním místě se umístila přímo patriotní maska a to nádraží Benešov s lokomotivou, dvěma vagónky, výpravčím a cestující důchodkyní s jízdenkou. Na druhém místě byla elegantní vochomůrka s nádherným klouboukem. Na třetím tři víly Listopadky, dvě větší a jedna maličká. Na čtvrtém královny lesa s plášti a korunami, na pátém kosmická raketa a mimozemský šnek, na šestém dokonce počasí, kdy se sluníčko vezlo v kočáře, který tlačil pršící mráček a doprovázela je barevná duha. Na osmém byla víla podzimu se svým pomocníčkem a spící kostřičkou v kočárku. Na devátém mrtvá nevěsta a strašidelné písmeno F s velkými zuby, co sežralo všechna písmena z abecedy. Na desátém holka do které uhodil blesk a v patách jí byl i ten blesk, který do ní udeřil. Dalšími bezva maskami, které se umístily, byla malá mumie, která měla pro strach uděláno, neandrtálec lidožrout, kterému koukala z pusy kost a doprovázela ho malá housenka, český voják s přilbou, samopalem a zraněním na noze, Mudr. Joker, co se ani malinko neusmál. Vlk hledající Karkulku, piková dvojka s malou čarodějkou a svítící lampičkou. Zoubková víla se zubním kartáčkem a zubem. Strašidelná rodina, která slavila svatbu, dorazil ženich, nevěsta a strašidelní svatebčané. Malý ježek Soník se svítícíma bodlinkama a jeho dva velcí kamarádi.

Jak děti lovily záporné hrdinky aneb Halloween v Načeradci

Vyhlášené masky dostaly odměny a hned poté mohli všichni sledovat úchvatný ohňostroj doprovázený podmanivou hudbou. Když vše utichlo, ozval se hlasitý potlesk a všichni se pomalu vydali na cestu domů. Halloweenský večer se krásně vydařil. Naštěstí nám nepršelo a bylo příjemné podzimní počasí. Poděkování patří všem, kdo na průvod přišel a těm, kdo dorazil i v masce, které nádherně ozdobily celý průvod. Ale nesmíme zapomenout poděkovat i těm, kteří se podíleli a pomáhali s přípravou a průběhem průvodu a Městu Benešov za jeho podporu.

Autor: Blanka Škorpová

Roztodivná strašidelná stvoření se hemžila po MiniSvětě