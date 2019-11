OBRAZEM: Z dětí se stali skuteční piloti

Krásný letecký den zažily děti z mateřské školky MiniSvět z Mrače. Letištěm v Nesvačilech je provázel pilot Honza, děti viděly jak to vypadá v hangáru, jak se letadla myjí, nebo jak to chodí na čerpací stanici pro letadla. Největším zážitkem byla možnost prozkoumat opravdové letadlo, sednout si na místo pilota, vzít do ruky knipl a zkusit si řídit skutečné letadlo.

Děti ze školky MiniSvět navštívily letiště v Nesvačilech. | Foto: Petr Kucek