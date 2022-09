Hudební ambice, teoretické znalosti, aranžérské schopnosti a umění hry na klarinet a saxofon byly u něho na profesionální výši. Jeho hudební kariéra byla úzce spjata s orchestrem SHK, který také již jako patnáctiletý v r. 1937 se svým bratrem a dalšími čtyřmi kamarády spoluzakládal a po celou dobu v něm působil jako kapelník, hudebník a skladatel. Toto těleso rozdávalo posluchačům dobrou pohodu více než 30 let a výrazně se zapsalo do kulturní historie města Benešova a okolí. Za tu dobu se v něm vystřídalo 78 muzikantů a odehrálo 2027 her.