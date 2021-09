V každé kategorii bylo uděleno třináct čestných cen. Přijeli se podívat lidé ze širokého okolí, někteří si hned koupili zvířata, a pak se věnovali občerstvení a poslechu hudby. Antonín Zrno, učitel včelařství, poděkoval organizátorům výstavy a pozval přítomné do muzea včelařství v Louňovicích. Radek Brýl, předseda ZO ČSCH Načeradec, na závěr poděkoval pořadatelům, vystavovatelům a členům ZO za významný příspěvek a možnost uskutečnění výstavy. František Richtr, jednatel ZO ČSCH Načeradec, se k poděkování připojil, jeho díky patří také sponzorům za finanční a věcné dary do tomboly, poděkoval za návštěvu a nashledanou na příští výstavě.

Libor Mikeš, předseda ZO ČSCH Benešov a odboru drůbeže OO, jinak učitel na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy dodal: "Jsem rád, že kolegové z Načeradce se okresní výstavy ujali a dobře se toho zhostili. Jejich organizace se skvěle rozjela a vyšlo jim i počasí. Mrzí mě, že Město Benešov nám odebralo bez náhrady areál, někteří chovatelé přešli do Bystřice. Ubývá nám členská základna, mladí nepřibývají, což je problém hlavně Středočeského kraje. Pokud mladí jsou, tak jsou z rodin chovatelů, vlivem zástavby občané mají malé pozemky a drůbež je zdrobnělá".

Drůbež - Pavel Dvořák, ml. (Tábor) - stále drůbeže ubývá, chovatelé méně vystavují, minulý rok výstavy nebyly a kvalita drůbeže šla dolů, přesto tu vidíme pěkné australky a hemšírky, je tu vystavena hlavně mladá drůbež. Jan Křivský (Chotěboř) - pěkná je tu vodní drůbež, česká husa je zde ve špičkové kvalitě. Králíci - Josef Kratochvíl (Košetice) - líbí se mi chovatelská úroveň, je tu vidět dobrá práce chovatelů. Josef Bezděk (Červená Řečice) - líbí se mi vysoce kvalitní králíci, jejich očkování je nutné, mrzí mě, že mladých chovatelů je málo, mají jiné zájmy. Holubi - Jan Dostál /Praha) - pro výstavu holubů by byl lepší pozdější termín z důvodu opeření holubů. Jaromír Hrubý (Praha) - výstava je pěkná a zájem lidí je velký.

Po dobu 14 dnů před výstavou se scházel na brigádách výstavní výbor: Radek Brýl, Zdeněk Kříženecký, František Richtr, Zdeňka Mašková, Jiří Hrobský, Jana Kolářová, Zdeněk Bednář, Ondřej Kazda a s nimi vedoucí expozic Zdeněk Bednář, Jaroslav Svoboda, Jaroslav Matuška, Marie Čálková a další ze ZO, aby připravili areál pro výstavu, včetně voliér. Za aktivní brigádníky ze ZO Mirek ještě dodal,že to dalo moc práce vše udělat, aby se tu výstava mohla konat. Jako obvykle zde vystavovali chovatelé také ze sousedních okresů i krajů. Jaké byly názory posuzovatelů zvířectva:

/FOTOGALERIE/ Původně se Okresní výstava a 18. Podblanická výstava drobného zvířectva v Načeradci měly konat v minulém roce v rámci oslav 75 let trvání ZO ČSCH Načeradec, avšak epidemiologická situace způsobila zrušení všech výstav. Ve dnech 18. a 19. září 2021 chovatelé měli možnost představit svoji činnost a práci na této výstavě, která se stala poprvé i okresní pod heslem Pro krásu, radost a užitek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.