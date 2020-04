ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

L. Vacková: Ráno nemusím brzy vstávat. Více času si můžu hrát se sestrou. Častěji chodíme s pejsky na procházky do přírody. Během dne se chodím houpat na houpačku a skákat na trampolíně. Celá rodina spolu trávíme více času.

J. Čermoch: I když vím, že tato situace nejde zlehčovat a musíme být opatrní a ohleduplní k ostatním, musíme nosit roušky, musíme si neustále mýt ruce, tak i v tomto se mi líbí pár věcí. Jednou z nich je, že nemusím chodit do školy. Je hezké, že se mohu učit doma, svým tempem a se svou maminkou, která musí být se mnou doma. Dobrou náladu mi dávají moji dva pejsci, kteří jsou rádi, že je s nimi někdo doma.

L. Nerad: Když se zamyslím nad karanténou, tak výhodou je, že nemusím chodit do školy, ale zase se mi stýská po přátelích a paní učitelce. Nevýhoda karantény je, že nemůžu chodit ven, kdy se mi zachce. Musím být pořád doma a když mám hotové úkoly, tak se hodně nudím. Nevýhodou je, že v televizi nedávají nic pěkného, a tak si jdu hrát, což je výhoda. Pozitivní na karanténě je, že můžu být více s rodinou. Další výhodou je, že můžu dlouho spát - když chodím do školy, tak vstávám brzy, abych nepřišel pozdě. Karanténa a dodržování pokynů nám chrání zdraví a život.

A. Klaudysová: Tato situace má špatné strany, ale i dobré strany. Ty dobré jsou, že taťka s mamkou nechodí do práce a jsme spolu častěji. Můžu se víc věnovat svým koníčkům, dlouho spát a nemusíme chodit do školy a školky. To špatné je, že se musím učit doma a nevidím se s přáteli, protože je karanténa. Takže nikam nechodíme a když už, tak jen v rouškách.

A. Stříbrský: Můžeme být s rodinou. Můžeme dlouho spát. Můžeme být dlouho na PS3.

J. Hála: Můžu ráno dlouho spát. Při učení mám větší přestávky. Naučil jsem se Dámu. Zjistil jsem, že mi škola chybí.

J. Rezek: Mám čas na různé aktivity. Stíhám si více hrát na zahradě. Hraji hry na mobilu, playstationu nebo tabletu. Také hodně maluji obrázky. Jsem rád, že můžu více času trávit s rodinou.

B. Kabíček: Na počítači jsem dosáhl věcí, na které bych kvůli karanténě nedosáhl. Jsem rád, že jsem ještě nedostal korona virus. Mytí rukou je víc důležité, než jsem čekal. Nevěděl jsem, že roušky jsou tak důležité pro ochranu zdraví. Každý den se mohu mazlit s malinkatým králíčkem. Moje maminka umí výborně vařit. Prostřeno.

M. Zbíralová: Karanténa je dobrá v tom, že nemusím chodit do školy. I když paní učitelka mi chybí. Jsem ráda, že trávíme více času spolu jako rodina, i když tatínek chodí do práce, ale méně než před karanténou. Mám štěstí, že mám dům se dvorem a zahradou, kde můžu s bratry trávit čas a hrát si.

J. Máté: Můžu hrát na playstationu, můžu být na zahradě, můžu trávit více času s rodiči, pomáhám tátovi s plotem, ráno spím déle, můžu si hrát se sestrou, věnuji se tomu, co mě baví.

A. M. Votrubová: Chci chodit do školy. Dobré je jen to, že jsem víc s rodinou. Chodíme na procházky. Můžu s maminkou vařit. Hrajeme hry. Jsem sama doma, když jede maminka na nákup. Už se nebojím!

V. Volf: Na karanténě je dobré, že si můžeme více hrát na zahradě. Nemusím chodit brzy spát a ráno déle spíme. Můžu trávit více času s rodiči. Díky karanténě napsal Pokáč dvě nové písničky.

L. Votruba: Karanténa je dobrá v tom, že nemusím brzy vstávat do školy. Učení je lepší, mám na něj klid. Při psaní a počítání mě nikdo nevyrušuje. Můžu kdykoliv přestat a vrátit se k učení později.

D. Kněnický: Dobré na karanténě je to, že mohu být více času s mamkou, taťkou, Kačkou a našimi psy-Benem a Bonny. Ale jinak jsou na tom samá negativa.

