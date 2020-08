Zdolejte nejvyšší vrchol středních Čech na kole nebo pěšky, vydejte se po stopách kocoura Mikeše a objevte motorkářský ráj v krajině Oty Pavla ležící ve stínu královského hradu. Prozkoumejte střední Čechy a naplánujte si svých královských 72 hodin podle úspěšného podnikatele a vášnivého motorkáře Viliama Siveka.

Směrovka na Hrusice s kocourem Mikešem v Říčanech | Foto: CC BY-SA 3.0: Luděk Kovář; Wikimedia

„Nejčastěji se pohybuji na kole v okolí Říčan a po Ladově kraji“, říká Viliam Sivek. A není divu! Vydat se po stopách kocourka Mikeše a jeho přátel je ideálním rodinným výletem. Větší vzdálenosti překonáte za pomoci jízdních kol, hustá síť značených cyklotras vám v orientaci pomůže. Vydat se můžete Cestou kocoura Mikeše z Hrusic do Říčan, která mapuje Mikešův výlet do světa, kde si chtěl vydělat na rozbitý krajáč. Rozhodně byste neměli vynechat ani návštěvu samotných Hrusic, odkud pocházel nejen Pepík Ševců, ale také autor kreslených postaviček Josef Lada. V památníku se seznámíte s jeho díly i s tvorbou Ladovy dcery Aleny, která v tatínkově odkazu pokračovala. Humorné obrázky i Ladovy vyobrazení zimy jsou u nás snad nejčastější reprodukcí. Věděli jste, že povídky o kocourku Mikešovi byly přeloženy do 39 různých jazyků a Osudy dobrého vojáka Švejka dokonce do 58!?